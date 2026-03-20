Μπαράζ ιρανικών πυραύλων κατά Ισραήλ και χωρών του Κόλπου – Βομβαρδισμοί των IDF στην Τεχεράνη – Νέα επίθεση σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ

Συνεχίζεται για 21η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/3 οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, καθώς οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους.

Και το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ενώ και το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο περί αναχαιτίσεις drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποιήσεις για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νέες ομοβροντίες εκτοξεύτηκαν μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους»

Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε «υποδομές» σε όλη την Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «υποδομών» των αρχών του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα πληγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους.

Κράτη του Κόλπου αντιμέτωπα με νέες επιθέσεις

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο.

Χθες Πέμπτη το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ, την επομένη πλήγματος που προκάλεσε μεγάλο ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου Νότια Παρς, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

Πυρκαγιές σε διυλιστήριο του Κουβέιτ εξαιτίας επιδρομής drones

Φωτιές εκδηλώθηκαν σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του εμιράτου του Κουβέιτ, εξαιτίας επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Το διυλιστήριο Μίνα αλ Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, που προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του» και το κλείσιμο κάποιων, ανέφερε το πρακτορείο. Ήδη την προηγουμένη επίθεση στο διυλιστήριο προκάλεσε το ξέσπασμα πυρκαγιάς.

Περισσότεροι από 3.000 νεκροί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ιράν έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA).

Το πρακτορείο κάνει λόγο για 3.186 νεκρούς. Από το σύνολο, 1.394 ήταν άμαχοι – συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 210 παιδιών – ενώ 1.153 ήταν στρατιωτικοί θάνατοι, ενώ 639 δεν είχαν ταξινομηθεί.

Νωρίτερα, το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικαλούμενο την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, ανέφερε ότι περισσότεροι από 18.000 άμαχοι έχουν τραυματιστεί και εκατοντάδες παιδιά έχουν σκοτωθεί σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν.

IDF: Δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά του πολέμου

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Eyal Zamir, δήλωνε σε εσωτερική συζήτηση ότι το Ισραήλ «δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά» της εκστρατείας του κατά του Ιράν, όπως μετέδωσε το Κανάλι 12.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των επιχειρήσεων, ενώ η ηγεσία των IDF φαίνεται να συμφωνεί ότι δεν πρέπει να σταματήσουν τις ενέργειες σε αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κανάλι 12, αξιωματούχοι ασφαλείας εκφράζουν ανησυχία ότι η λήξη της εκστρατείας τώρα θα μπορούσε να προκαλέσει αναζωπύρωση των συγκρούσεων μέσα σε λίγους μήνες, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις ικανότητες του Ιράν στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου

«Το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει ουράνιο αυτή τη στιγμή», είπε το απόγευμα της Πέμπτης (19/3/26) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες. «Εμείς κερδίζουμε και το Ιράν εξοντώνεται, το ναυτικό τους είναι στον πάτο της θάλασσας».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Για την διάρκεια του πολέμου, ο Νετανιάχου είπε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί». «Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε, και θα τα κάνουμε τώρα» είπε, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι ο αρχηγός και εμείς είμαστε οι σύμμαχοι πρότυπο».

«Θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή, σας το υπόσχομαι», τόνισε ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου για αν οι ΗΠΑ είχαν γνώση για τη επίθεση του Ισραήλ στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan την Τετάρτη (18/3/26) τον μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ο Νετανιάχου είπε ότι «το Ισραήλ ενήργησε μόνο του στην επίθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan».

«Δεν μπορείς να κάνεις επαναστάσεις από τον αέρα, χρειάζεται και ένα στοιχείο στο έδαφος, χρειάζεται χερσαία εμπλοκή» είπε ακόμα ο Ισραηλινός πρόεδρος.