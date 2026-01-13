Νέες δηλώσεις Τραμπ για τη «βοήθεια» στους Ιρανούς διαδηλωτές – «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του προς τους διαδηλωτές του Ιράν ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», λέγοντας σε δημοσιογράφους σήμερα ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουν μόνοι τους.

«Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Λυπάμαι», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι εννοούσε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι κανείς δεν ήταν σε θέση μέχρι τώρα να του δώσει έναν ακριβή αριθμό για το πόσοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος βρίσκεται στο Ντιτρόιτ όπου θα εκφωνήσει μια ομιλία για οικονομικά θέματα.

Τραμπ στους διαδηλωτές στο Ιράν: «Η βοήθεια είναι καθ΄οδόν»

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μεταξύ άλλων πως η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι στον δρόμο.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΥΕΣΤΕ – ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα.

Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ. MIGA!!!» ανέφερε.