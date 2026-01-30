Το ενδεχόμενο μίας στρατιωτικής κλιμάκωσης με απρόβλεπτες συνέπειες έφερε εκ νέου στο προσκήνιο ο Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ισχυρή ναυτική δύναμη των ΗΠΑ έχει ήδη τεθεί σε πορεία προς την ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας αισθητά την πίεση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή (30.01), ο Τραμπ χαρακτήρισε την κινητοποίηση αυτή άνευ προηγουμένου, σημειώνοντας πως η δύναμη που αναπτύσσεται είναι αριθμητικά και επιχειρησιακά ισχυρότερη από εκείνη που είχε αναπτυχθεί κατά την κρίση στη Βενεζουέλα. ⚡️"Right now, a huge armada, a fleet — call it what you will — is heading for Iran. It's even bigger than the one that was in Venezuela", — Trump said.



Με τον τρόπο αυτό, επιχείρησε να καταδείξει το εύρος και τη σοβαρότητα της αμερικανικής απάντησης.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου εμφανίζεται σαφές: η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή, αλλά όχι χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

«Αν καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν), αυτό θα είναι καλό. Αν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα τηρήσει η ιρανική πλευρά στις διαπραγματεύσεις. Breaking 🚨 🚨 🚨 🇺🇸🇺🇸🇮🇷🇮🇷

‘We're now sending actually a larger number of ships to Iran’ — Trump



‘Hopefully we'll make a deal’



'If we don't make a deal, we'll see what happens' pic.twitter.com/wQacxftjDs

Το μήνυμα στην Τεχεράνη

Μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να εκπληρώσει «δύο βασικές προϋποθέσεις» προκειμένου να αποφευχθεί στρατιωτική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στον Περσικό Κόλπο.

«Πρώτον, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και δεύτερον, να σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πολλά, πολύ μεγάλα και πολύ ισχυρά πολεμικά πλοία κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το Ιράν», εκφράζοντας την ελπίδα να μη χρειαστεί η χρήση τους.

Έτοιμο για διάλογο το Ιράν

Την ίδια ώρα, το Ιράν εμφανίζεται ανοιχτό στον διάλογο με τις ΗΠΑ. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή ενδεχόμενης αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διεξαχθούν σε δίκαιη και ισότιμη βάση. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας, και ειδικότερα τα πυραυλικά της συστήματα, «δεν πρόκειται ποτέ να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της ιρανικής κυβέρνησης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.