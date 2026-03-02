Νέες απειλές του Ιράν: «Θα επιτεθούμε σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί»

Ο Ιρανός πρέσβης από την Ισπανία προειδοποιεί ότι «το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί».

Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι το Ιράν διαθέτει τη δυνατότητα να απαντήσει στρατιωτικά και προειδοποίησε ότι καμία αμερικανική βάση στην Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας σε όλη την Ισπανία λόγω πιθανών απειλών.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την απόφαση της Ισπανία να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν, οδηγώντας στην απομάκρυνση αρκετών αεροσκαφών KC-135 από τις εγκαταστάσεις στις πόλεις Κάντιθ και Σεβίλλη.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία έφυγαν από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ.