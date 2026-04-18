Στέφανος Κασσελάκης: «Κυρία Μπακογιάννη, ο Μάκάριος Λαζαρίδης σας προτρέπει να φάτε σοκολατάκια»

Ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα social media κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα της τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανήρτησε μια φωτογραφία από τον λογαριασμό του Μακάριου Λαζαρίδης στο Χ (πρώην Twitter) όπου φαίνεται να έχει κάνει retweet ένα σχόλιο που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην Ντόρα Μπακογιάννη.

«Κυρία Μπακογιάννη Ντόρα Μπακογιάννη – Dora Bakoyannis. Έχετε μήνυμα από τον Μακάριος Λαζαρίδης. Σας προτρέπει να φάτε σοκολατάκια. Υ.Γ.Πέρα από το ήθος και το ύφος που επιδεικνύει, η υιοθέτηση του όρου «συμμορία της Κοβέσι» καθιστά επιτακτική την άμεση διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα

Για την υπόθεση του πολυσυζητημένου πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη.

Η κ. Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η υπόθεση αυτή είναι πολύν άσχημη και μας έχει στεναχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη».

Σημείωσε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι «κομματικό στέλεχος πολλά χρόνια. Τον ξέρω από μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του».

Η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι «εδώ που βρίσκονται τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και το κόμμα του». Στη ερώτηση αν θα έπρεπε να παραιτηθεί είναι «ναι» συμπληρώνοντας «Για την προστασία του ίδιου. Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό και να τους πούμε ότι έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Είναι λάθος μήνυμα».

Όσον αφορά την τοξικότητα που επικρατεί στη Βουλή είπε: «Είναι τόσο μεγάλη η τοξικότητα τον τελευταίο καιρό. Έχω τρομάξει από την κακία. Ακούσαμε στη Βουλή ότι είστε παιδεραστές και δολοφόνοι. Εμένα τα εγγόνια μου ακούνε ότι η γιαγιά τους είναι δολοφόνος».