Τραμπ στη New York Post: Δεν αποκλείω την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε την αποκάλυψη πως δεν αποκλείει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post τόνισε ότι δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν «εάν είναι απαραίτητο» — προσθέτοντας ότι η Επιχείρηση Epic Fury ήταν «πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα» καθώς εξόντωσε δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους της Τεχεράνης.

«Δεν έχω τους γκρινιάρηδες όσον αφορά τις δυνάμεις επί του εδάφους — όπως λέει κάθε πρόεδρος, “Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις επί του εδάφους”. Δεν το λέω εγώ», δήλωσε ο Τραμπ μετά την έναρξη των επιθέσεων το Σάββατο για την αποκεφαλισμό της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του Ιράν. «Λέω “πιθανώς δεν τις χρειάζονται” [ή] “αν ήταν απαραίτητες”».

Ο Τραμπ δήλωσε στην Daily Mail την Κυριακή ότι εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες περίπου», αλλά υπαινίχθηκε στην Post τη Δευτέρα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευτεί.

«Θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα», είπε. «Είμαστε ακριβώς εντός χρονοδιαγράμματος, πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ηγεσία — 49 νεκροί — και αυτό, ξέρετε, θα χρειαζόταν, όπως υπολογίσαμε, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και το κάναμε σε μία μέρα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο το Ιράν να χρησιμοποιήσει την τρομοκρατία για να ξεπληρώσει την Αμερική για την επίθεση του Σαββατοκύριακου.

«Θα το βγάλουμε έξω. Όπως και να ‘χει. Είναι όπως όλα τα άλλα, θα το βγάλουμε έξω», είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι έλαβε την τελική απόφαση να επιτεθεί «μετά τις τελικές συνομιλίες» την Πέμπτη στη Γενεύη — εν μέρει λόγω πληροφοριών ότι το Ιράν επανέλαβε κρυφά τις εργασίες σε πυρηνικά έργα. «Είχαμε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις, και ήταν εκεί, και μετά αποσύρθηκαν», είπε.

Τραμπ στο CNN: «Το μεγάλο κύμα επιθέσεων στο Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN σε εννιάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα το πρωί ότι ο αμερικανικός στρατός «κάνει τα πάντα» στο Ιράν και ότι το «μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμη.

«Τους κάνουμε χαμό», είπε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ για να προσθέσει: «νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρά. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων στη συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για τα εκτεταμένα αντίποινα του Ιράν και του αναμενόμενου σχεδίου διαδοχής της χώρας.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα ​​από την στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε «Ναι».

«Πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλή εκεί έξω.» Και πρόκειται να γίνει ακόμη λιγότερο ασφαλές, είπε ο πρόεδρος Τραμπ για να υποστηρίξει: «δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».

Τραμπ: Η «μεγαλύτερη έκπληξη» μέχρι στιγμής

Μέχρι στιγμής, είπε ο πρόεδρος, «η μεγαλύτερη έκπληξη» ήταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών στην περιοχή: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μείναμε έκπληκτοι», είπε ο Τραμπ. «Τους είπαμε, “Το έχουμε αυτό”, και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Επρόκειτο να εμπλακούν ελάχιστα και τώρα επιμένουν να εμπλέκονται».

Σχετικά με τους Άραβες ηγέτες, ο πρόεδρος δήλωσε στο CNN: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι». Οι Ιρανοί, είπε, «πυροβόλησαν ένα ξενοδοχείο, πυροβόλησαν μια πολυκατοικία. Τους θύμωσε. Μας αγαπούν, αλλά μας παρακολουθούσαν. Δεν υπήρχε λόγος να εμπλέκονται».

Σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τους, είπε ότι «αυτή ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη έκπληξη».

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι η πυρηνική απειλή του Ιράν αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην περιοχή εδώ και αρκετό καιρό. «Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσατε ποτέ να έχετε ειρήνη», είπε. Σχετικά με το ποιος μπορεί να αναδειχθεί επικεφαλής του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως σταθούν τυχεροί και βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει».

Οι Ιρανοί, είπε, έχασαν «πολλά από άποψη ηγεσίας» λόγω των αρχικών επιθέσεων. «Σαράντα εννέα άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Ήταν μια καταπληκτική επίθεση». «Έγιναν λίγο αλαζόνες» που συναντήθηκαν όλοι σε ένα μέρος, πρόσθεσε. «Νόμιζαν ότι ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Δεν ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Μας σόκαρε αυτό». Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας. «Δεν ξέρουν καν ποιος τους ηγείται τώρα», είπε ο Τραμπ. «Καταρρίψαμε 49» Ιρανούς ηγέτες.

«Αυτοί ήταν οι ηγέτες και μερικοί από αυτούς ήταν υπό εξέταση», είπε ο Τραμπ. Αλλά με περισσότερους από τέσσερις δωδεκάδες νεκρούς, «δεν ξέρουμε ποιος ηγείται της χώρας τώρα. Δεν ξέρουν ποιος ηγείται. Είναι λίγο σαν το όριο ανεργίας». Ο πρόεδρος είπε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς, αλλά «δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά, είπε, αντιμετώπιζε μια ανατροπή προηγούμενων προσφορών.

Οι Ιρανοί δεν θα συμφωνούσαν να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου, δήλωσε ο Τραμπ. «Είχαν όλα αυτά τα εμπλουτισμένα υλικά. Σκέφτηκαν να τα ανακατασκευάσουν εκεί, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, που το βουνό είχε ουσιαστικά καταρρεύσει», είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε για τη στρατιωτική του δράση: «Αυτός είναι ο τρόπος» για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. «Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες». Επεσήμανε τη μακρά ιστορία της χώρας στην πρόκληση καταστροφής στην περιοχή μετά την επανάσταση του 1979.

«Γυρίζεις πίσω 37 χρόνια, στην πραγματικότητα 47 χρόνια, κοντά στα 50, και βλέπεις τι έχει συμβεί και όλους τους θανάτους. Άνθρωποι στον στρατό περπατούν χωρίς πόδια, περπατούν χωρίς χέρια, με τα πρόσωπά τους θρυμματισμένα», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από την ομάδα του μια λίστα με όλες τις ιρανικές ή υποστηριζόμενες από το Ιράν επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων και συμφερόντων των ΗΠΑ. «Τα τελευταία 47 χρόνια, είπα, “δώστε μου όλες τις επιθέσεις”. Αν σας τις έλεγα όλες, θα εξακολουθούσα να μιλάω», είπε.

Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, δήλωσε ο Τραμπ. «Εξουδετερώσαμε τον Σουλεϊμανί την τελευταία φορά», αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση με drone στις 3 Ιανουαρίου 2020 εναντίον του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, μοχθηρός στρατηγός». Η επίθεση κατά του Σουλεϊμανί «ήταν μια μεγάλη κίνηση», είπε ο πρόεδρος. «Αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε μπορεί να μην υπήρχε το Ισραήλ σήμερα. Το Ισραήλ μπορεί να μην υπήρχε».

Στη συνέχεια «είχαμε το Midnight Hammer – πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Ήταν ένα μήνα μακριά από το να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Επικρίνοντας τη συμφωνία του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος είπε ότι «ήταν η πυρηνική συμφωνία του Ιράν επειδή έδωσε όλη την εξουσία στο Ιράν. Θα είχαν πυρηνικό όπλο πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Ίσως να το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον μας».

«Αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή», είπε ο Τραμπ, «που ήταν ένας δρόμος για μια βόμβα». Στις τελευταίες συνομιλίες, οι Ιρανοί «δεν ήταν πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε. Έπρεπε να το είχαν κάνει». «Άρα όλα πάνε καλά», είπε ο Τραμπ, προτού κλείσει το τηλέφωνο.