Κατάρ: Η Ντόχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο ιρανικά αεροσκάφη τύπου SU24

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση

Κατάρ: Η Ντόχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο ιρανικά αεροσκάφη τύπου SU24
Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ κατέρριψε σήμερα δύο ιρανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, αφότου η Ισλαμική Δημοκρατία στόχευσε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο εμιράτο.

«Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ κατέρριψε με επιτυχία δύο αεροσκάφη SU-24 από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Επίσης, αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους χρησιμοποιώντας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πέντε drones, τα οποία στόχευσαν σήμερα διάφορες περιοχές της χώρας», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

