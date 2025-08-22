Απειλές από το Ισραήλ: “Η Γάζα θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί τους όρους μας – Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης”

Η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ, απείλησε σήμερα ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, γράφει ο υπουργός στο λογαριασμό του στο X.

«Αν δεν δεχθούν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεις της λωρίδας της Γάζας που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να αφεθούν ελεύθεροι «όλοι» οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, προφανώς αντιδρώντας στην τρέχουσα πρόταση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο στρατός του σφυροκόπησε κι έσφιξε τον κλοιό στην πόλη της Γάζας, ενόψει προαναγγελθείσας επιχείρησης για να την καταλάβει.

«Έδωσα οδηγίες να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είπε πως οδεύει να «εγκρίνει τα σχέδια» του επιτελείου με σκοπό «να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», της μεγαλύτερης του θυλάκου, που θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά της Χαμάς, και να «νικηθεί» αυτή η τελευταία.

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έναρξη της κύριας επιχείρησης πιθανόν επίκειται άμεσα, ο στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να καλεί νοσοκομεία και ιατρικούς αξιωματούχους στην πόλη της Γάζας για να τους προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί «πλήρης εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών και να «προετοιμάσουν σχέδιο για τη μεταφορά του ιατρικού υλικού από τον βορρά στον νότο».