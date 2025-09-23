iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα Ζηλανδία: Μητέρα καταδικάστηκε για την δολοφονία των δύο παιδιών της – Τα σκότωσε και τα έκρυψε σε βαλίτσες (φωτογραφία)

Τα θύματα είχαν ηλικία έξι και οκτώ ετών

Νέα Ζηλανδία: Μητέρα καταδικάστηκε για την δολοφονία των δύο παιδιών της – Τα σκότωσε και τα έκρυψε σε βαλίτσες (φωτογραφία)
DEBATER NEWSROOM

Μια Νεοζηλανδή με καταγωγή από τη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σήμερα για τον φόνο των δύο της παιδιών, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χακιούνγκ Λι επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες, μετέδωσαν τα νεοζηλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017.

Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022.

Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ