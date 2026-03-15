Νέα υπόθεση Πελικό στη Γαλλία – Διευθυντής στο Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε σε 248 γυναίκες ισχυρά διουρητικά

Σοκάρει η νέα υπόθεση Πελικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με διευθυντή στο Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας να δίνει σε 248 γυναίκες ισχυρά διουρητικά για να κάνει πειράματα.

Σύμφωνα με την Mirror ο πρώην δημόσιος υπάλληλος Christian Nègre φέρεται να έδωσε στις γυναίκες ισχυρά διουρητικά κατά τη διάρκεια ψεύτικων συνεντεύξεων για δουλειά, αναγκάζοντάς τες να βρέχουν τον εαυτό τους ενώ εκείνος παρακολουθούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία ανέφερε ότι απολάμβανε να ταπεινώνει τα θύματα, προσφέροντάς τους καφέδες ή τσάγια ανακατεμένα με την παράνομη ουσία και φέρεται να κατέγραφε τα εγκλήματά του «με τρόπο που θα σας έκανε να ανακατευτείτε».

Ο Christian Nègre, ο οποίος είναι πλέον 60 ετών, κατηγορείται ότι νάρκωσε συνολικά 248 γυναίκες μεταξύ 2009 και 2018 κατά τη διάρκεια εικονικών συναντήσεων στρατολόγησης. Το 2019, αφού απομακρυνόταν από το υπουργείο και τη δημόσια διοίκηση στη Γαλλία, τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για διάφορες κατηγορίες, όπως ναρκωτικά και σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που είδε η Mirror. Εν αναμονή της ημερομηνίας της δίκης, μπόρεσε να συνεχίσει να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Τα φερόμενα ως θύματά του περίμεναν χρόνια για δικαιοσύνη, με ορισμένα από αυτά να φοβούνται ότι όλη αυτή η παρατεταμένη διαδικασία τα τραυματίζει ακόμη περισσότερο.