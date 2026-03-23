Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο La Guardia – Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

«Συμβάν» στο οποίο ενεπλάκησαν επιβατικό αεροσκάφος της Air Canada Express και πυροσβεστικό όχημα σημειώθηκε σε διάδρομο αποπροσγειώσεων στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε το βράδυ χθες Δευτέρα (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το πυροσβεστικό σώμα της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Διευκρίνισε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει πόσο σοβαροί μέχρι στιγμής.

Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν». Σύμφωνα με τη New York Post, τουλάχιστον 4 πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ωστόσο προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. 🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA March 23, 2026

Στο αεροσκάφος —ένα Bombardier CRJ-900— επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες. Πηγές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο μετέφερε μια ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε νωρίτερα μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 περί τις 06:15 (ώρα Ελλάδας).

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -δεν έχουν επαληθευτεί ως αυτό το στάδιο- εικονίζουν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά, πάντως την υπόλοιπη άτρακτο άθικτη, ωστόσο το πρόσθιο τμήμα έχει υψωθεί σε γωνία κάπου 30 μοιρών.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το La Guardia να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι το δικινητήριο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

New York’s La Guardia Airport (LGA) is currently closed after an arriving Air Canada Express CRJ-900 collided with a ground vehicle. https://t.co/vZLoZINRbE



March 23, 2026

Πάντως, η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε λόγω κακοκαιρίας.