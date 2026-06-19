Ιράν: Η συναυλία της Παραστού Αχμαντί στο Youtube… οδήγησε σε τιμωρία με 74 μαστιγώματα γιατί δεν φορούσε χιτζάμπ

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώθηκε στο Ιράν καθώς η τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί τιμωρήθηκε με μαστίγωμα γιατί εμφανίστηκε σε συναυλία χωρίς χιτζάμπ.

Σύμφωνα με όσα επικαλούνται ανθρωπιστικές οργανώσεις το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ επέβαλε σε 8 συνεργάτες της και στην τραγουδίστρια εκτός από το μαστίγωμα, διετή απαγόρευση εξόδου από το Ιράν και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

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Οι αρχές τους κατηγόρησαν για προσβολή της δημόσιας αιδούς και για παραγωγή και δημοσίευση «ανήθικου και χυδαίου περιεχομένου».

Η συναυλία έγινε γνωστή ως «Caravanserai Concert». Η Αχμαντί τραγούδησε συνθέσεις και μελοποιήσεις ποιημάτων στα περσικά και στα μαζανταρανί, τη γλώσσα της περιοχής Μαζανταράν. Φορούσε μαύρο φόρεμα, είχε ακάλυπτα τα μαλλιά της και τραγουδούσε μόνη, συνοδευόμενη από άνδρες μουσικούς.

Για τις ιρανικές αρχές, η παράβαση δεν ήταν μόνο το ότι εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ. Ήταν και το ότι μια γυναίκα τραγούδησε δημόσια ως σόλο φωνή, έστω και μέσω διαδικτύου. Από την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το 1979, οι δημόσιες σόλο εμφανίσεις γυναικών μπροστά σε μεικτό κοινό απαγορεύονται στην πράξη.

Η υπόθεση της Αχμαντί δεν ξεκινά από αυτή τη συναυλία. Η τραγουδίστρια είχε γίνει γνωστή στη διάρκεια των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022.

Όπως και άλλοι Ιρανοί καλλιτέχνες, είχε στηρίξει δημόσια τις κινητοποιήσεις, ερμηνεύοντας το πατριωτικό τραγούδι Az Khoone Javanane Vatan, δηλαδή «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας», του συνθέτη Αρέφ Καζβινί. One day after the U.S. signed a deal with the Islamic Republic، the regime in Iran, handed Parastoo Ahmadi 74 lashes for singing on YouTube.



They call America the Great Satan. And then they flew to the table and signed a deal with the «Devil«. But a woman’s voice scared them… pic.twitter.com/FMJdKD7EGZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 18, 2026

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η Αχμαντί και αρκετοί μουσικοί συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές, προτού αφεθούν ελεύθεροι.

Ωστόσο, η δικαστική έρευνα συνεχίστηκε και κατέληξε στην επιβολή των συγκεκριμένων ποινών.