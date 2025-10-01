Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μπρόνξ (βίντεο)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν την κατεστραμμένη πλευρά κτιρίου 20 ορόφων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή έκρηξη αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 8:10 το πρωί στο συγκρότημα κατοικιών Mitchel Houses, στη συμβολή Alexander Avenue και East 135th Street, στην περιοχή Mott Haven. Από την ισχυρή δόνηση, τμήματα τοίχων και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε γύρω δρόμους, πέφτοντας πάνω σε παρακείμενα κτίρια και στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο