Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (βίντεο)

Ξέσπασε μετά από έκρηξη λόγω διαρροής υγραερίου

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, από μεγάλη φωτιά που τύλιξε στις φλόγες πολυώροφη πολυκατοικία.

Η φωτιά, που έχει εξαπλωθεί ραγδαία στους πάνω ορόφους ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από έκρηξη που πιθανότατα συνδέεται με διαρροή υγραερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές κάνουν λόγο για θύματα και τραυματίες, ενώ οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ενοίκων. Παρότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη προσπάθεια, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που παρέμεναν παγιδευμένοι.

Αμερικανικά μέσα περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες, με κατοίκους να προσπαθούν να σωθούν βγαίνοντας στα παράθυρα, μακριά από τον καπνό και τις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Η πυροσβεστική, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω του έντονου καπνού και των φόβων για την αντοχή του κτιρίου, ανέπτυξε κλίμακες και ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να προσεγγίσει όσους είχαν εγκλωβιστεί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ