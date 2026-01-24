Νέα Υόρκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, από μεγάλη φωτιά που τύλιξε στις φλόγες πολυώροφη πολυκατοικία.

Η φωτιά, που έχει εξαπλωθεί ραγδαία στους πάνω ορόφους ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από έκρηξη που πιθανότατα συνδέεται με διαρροή υγραερίου.

Οι αρχές κάνουν λόγο για θύματα και τραυματίες, ενώ οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ενοίκων. Παρότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη προσπάθεια, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που παρέμεναν παγιδευμένοι.

Αμερικανικά μέσα περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες, με κατοίκους να προσπαθούν να σωθούν βγαίνοντας στα παράθυρα, μακριά από τον καπνό και τις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Η πυροσβεστική, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω του έντονου καπνού και των φόβων για την αντοχή του κτιρίου, ανέπτυξε κλίμακες και ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να προσεγγίσει όσους είχαν εγκλωβιστεί.