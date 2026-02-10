Νέα Υόρκη: Φωτιά σε πολυκατοικία με μία νεκρή και 9 τραυματίες (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης προκάλεσε πανικό τη Δευτέρα (09/02), αφήνοντας πίσω της μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες. Η 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο κτίριο, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Όπως αναφέρει το cbsnews, άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με πολλά οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα κλιμακοφόρο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πυροσβεστική, από τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους. Η 34χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο υπόγειο.

BREAKING | Multiple Injuries After Residences Engulfed in Flames

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, με τέσσερα άτομα να πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν από τη φλόγα, ενώ δύο άλλοι διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο πυροσβέστες.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι έξι άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με έναν εξ αυτών να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη New York Post μίλησε ένας κάτοικος της περιοχής, ο Σουμπάς Γκουρούνγκ, και ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στην δουλειά, τον κάλεσε η οικογένεια του επειδή η φωτιά ξέσπασε δίπλα από το σπίτι τους και ο καπνός ξεκίνησε να γεμίζει το υπόγειο τους.

«Η μητέρα μου είδε καπνό να βγαίνει από το υπόγειο και άρχισε να φωνάζει. Τότε μαζεύτηκε ο κόσμος και κάλεσαν το 911», είπε ο Γκουρούνγκ.

«Είναι μια παγωμένη νύχτα, είναι τρομερό, και το διαμέρισμά μου έχει γεμίσει καπνό. Μας λένε ότι θα τα γκρεμίσουν όλα και νομίζω ότι θα ελέγξουν και το διαμέρισμά μου», πρόσθεσε, «δεν έχω πού να πάω, θα μείνω απόψε σε έναν φίλο μου.»

Άλλη κάτοικος της περιοχής, η Κέιτλιν Κλαρκ, είπε ότι μύρισε καπνό και όταν κοίταξε έξω είδε φλόγες να έχουν τυλίξει το σπίτι στον δρόμο της.

«Έβλεπα μια εκπομπή με τη μαμά μου, καθάριζα ένα φρούτο, και της λέω: “Μαμά, μυρίζεις καπνό;”», είπε η Κλαρκ.

«Σηκώθηκα και έτρεξα στην πόρτα και είδα καπνό στο τέλος του δρόμου και φλόγες να βγαίνουν», θυμάται.

«Είχα καιρό να δω κάτι τέτοιο. Είναι σαν εικόνα από βιβλίο ιστορίας», είπε.

Υπό διερεύνηση παραμένει το περιστατικό, ενώ δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς.