Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό – Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι στο Τελ Αβίβ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν να κλιμακώνονται και να έχουν εξαπλωθεί σε πολλές ακόμα χώρες.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής 6/3, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως άρχισε νέο κύμα επιθέσεων σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) άρχισαν να επιτίθενται σε υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στη Νταχίγια της Βηρυτού, περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν, αναφέρεται στην ανακοίνωση. צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות, פרטים נוספים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι IDF ανέφεραν ότι έπληξαν 10 κτίρια που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν τα κεντρικά γραφεία του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολαχ, καθώς και μια αποθήκη που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση drones, ανέφερε ο στρατός. עשרים ושישה גלי תקיפות בדאחייה מתחילת המערכה: חיל-האוויר תקף הלילה בביירות מפקדות ועשרה מבנים רבי קומות שבהם תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה



צה״ל השלים במהלך הלילה גל תקיפה רחב בביירות, נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.



במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה… pic.twitter.com/ixUojnQ3ds— Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2026

«Τα κέντρα διοίκησης προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολαχ για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των IDF και του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ προειδοποίησε σήμερα πως μια «ανθρωπιστική καταστροφή» αρχίζει να διαγράφεται εξαιτίας της μαζικής μετακίνησης πληθυσμού μετά τις διαταγές εκκένωσης που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία σφοδρών βομβαρδισμών στη χώρα.

«Οι συνέπειες αυτής της μετακίνησης σε ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης ενώπιον των μελών του διπλωματικού σώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Τελ Αβίβ

Λίγο μετά τις 10 το πρωί σήμερα ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ για πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν. Σύμφωνα με ισραηινά ΜΜΕ, αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 5 οι πύραυλοι πάνω από το Τελ Αβίβ.

Μετά τον συναγερμό, ακούστηκε και σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, ωστόσο η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom δεν έχει να αναφέρει τραυματισμούς μέχρι στιγμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇮🇷⚔️🇺🇸🇮🇱

Israël: Attaque de missiles balistiques sur Tel Aviv. Les défenses anti-missiles sont actives. pic.twitter.com/MOr5nCfvXg— Restitutor Orientis 🇨🇭 (@restitutorII) March 6, 2026

Δείτε την κατάρριψη πυραύλων και drones από την ισραηλινή αεράμυνα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τις αεράμυνα του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Μετά από μια παύση σχεδόν 12 ωρών, οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “πριν από λίγο, οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής.

Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να ενεργήσει υπεύθυνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες – σώζουν ζωές.

Μόλις λάβει ειδοποίηση, το κοινό καλείται να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η έξοδος από έναν προστατευμένο χώρο επιτρέπεται μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Το κοινό καλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου”.

Το Αζερμπαϊτζάν αποσύρει τους διπλωμάτες του από το Ιράν

Το Αζερμπαϊτζάν αποσύρει τους διπλωμάτες του από το Ιράν για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο Αζέρος υπουργός Εξωτερικών Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από το Μπακού ότι τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) διέσχισαν τα σύνορά του και τραυμάτισαν 4 ανθρώπους στο Ναχιτσεβάν.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν απομακρύνει τους εργαζόμενους από την πρεσβεία του στην Τεχεράνη και το γενικό προξενείο του στην ιρανική πόλη Ταμπρίζ, τη μεγαλύτερη πόλη στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου ζουν πολλοί αζερικής καταγωγής πολίτες.

“Με εντολή του προέδρου Ιλχάμ Αλίγεφ, δόθηκαν οδηγίες για την εκκένωση της πρεσβείας μας στην Τεχεράνη και του γενικού προξενείου μας στην Ταμπρίζ, στο Ιράν, και αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται ήδη. Δεν μπορούμε να βάλουμε τις ζωές των ανθρώπων μας σε κίνδυνο”, πρόσθεσε.

Το Αζερμπαϊτζάν αντέδρασε οργισμένα χθες στην, όπως τη χαρακτήρισε, διείσδυση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον θύλακά του Ναχιτσεβάν, με τον πρόεδρο Αλίγεφ να απειλεί με αντίποινα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν εξαπέλυσε αυτά τα drones.

Στις σχέσεις των δύο χωρών επικρατεί για καιρό ένταση, με τους στενούς δεσμούς του Αζερμπαϊτζάν με το Ισραήλ να προκαλούν την οργή της Τεχεράνης.

Σειρήνες και στο Ντουμπάι

Οι κάτοικοι του Ντουμπάι έλαβαν την Παρασκευή στα τηλέφωνά τους ειδοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών των Εμιράτων, η οποία τούς προέτρεπε να προστατευτούν από πιθανές πυραυλικές απειλές, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), καθώς το Ιράν συνέχιζε την εκστρατεία αντιποίνων του στον Κόλπο.

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα και εκρήξεις στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα μεγάλης κλίμακας «κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη» τα ξημερώματα, ανέφερε στρατιωτική ανακοίνωση.

Επιπλέον, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δυνατές εκρήξεις και ήχους από αεροσκάφη που ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.

«Ο ήχος αρκετών εκρήξεων από πυραύλους και αεροπορικές επιδρομές ακούστηκε από τις κεντρικές, ανατολικές και δυτικές περιοχές της Τεχεράνης», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

Εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Αμπού Ντάμπι το βράδυ της Πέμπτης -οι κάτοικοι άκουσαν δυνατούς θορύβους και έλαβαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για απειλή πυραύλων. Explosions rocked Abu Dhabi on Thursday evening — residents heard loud bangs and received emergency alerts about a missile threat



The UAE Ministry of Interior sent warnings across all emirates (including Dubai and Fujairah): seek shelter in safe places and avoid open areas.… pic.twitter.com/mwyBqhtneo— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε προειδοποιήσεις σε όλα τα εμιράτα (συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι και του Φουτζαΐρα): να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη και να αποφύγουν τις ανοιχτές περιοχές.

Βίντεο κατέγραψαν την Πέμπτη μαύρο καπνό πάνω από την παγκοσμίου φήμης Yas Marina στο Αμπού Ντάμπι, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. JUST NU: Abu Dhabi attackerat!



Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh— Existenz.se (@Existenzse) March 5, 2026

Δυο ξενοδοχεία χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία χτυπήθηκαν σε ιρανική επιδρομή στην πρωτεύουσα Μανάμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα. تصحيح .. وزارة الداخلية : العدوان الإيراني يستهدف فندق ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة ، دون وقوع خسائر في الأرواح ، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين. pic.twitter.com/7CQftpaR7P— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 6, 2026

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

Επίσης, το Ιράν εξαπέλυσε την Πέμπτη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO του Μπαχρέιν και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής. İran'ın, Bahreyn'de ulusal petrol şirketi BAPCO'ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi



Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırı sonrası çıkan yangın, çevredekiler tarafından kaydedildi pic.twitter.com/qHWvKhxBkB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό πολεμικό πλοίο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έπληξε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο μεταφοράς drones.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε ανάρτηση της CENTCOM στο Χ . U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

«Σήμερα, ένα ιρανικό πλοίο με drones, περίπου στο μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, χτυπήθηκε και τώρα φλέγεται».

Σαουδική Αραβία: Τρία drones αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε σήμερα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, ανακοινώθηκε από το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει για έβδομη διαδοχική ημέρα τις επιθέσεις του στον Κόλπο σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία εναντίον του.

«Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Νωρίτερα σήμερα οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ, όπου είναι ανεπτγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί.

Πυραυλική επίθεση αναχαιτίστηκε στο Κουβέιτ

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Ατβάν, δήλωσε ότι η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε μια πυραυλική επίθεση που διείσδυσε τον εναέριο χώρο της χώρας και, ως αποτέλεσμα, ήχησαν σειρήνες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες. Εξήγησε ότι η αναχαίτιση είχε ως αποτέλεσμα την πτώση ορισμένων συντριμμιών.

«Με το δάχτυλο στην σκανδάλη» οι Χούθι της Υεμένης

Ο ηγέτης του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προσκείμενου στο Ιράν, τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά χθες Πέμπτη ότι οι μαχητές του είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη ανά πάσα στιγμή, την έκτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάχτυλό μας βρίσκεται στην σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», είπε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι.