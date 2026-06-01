Νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή: Επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού drone – Σειρήνες στο Κουβέιτ

Την ώρα που οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, οι επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον στην Μέση Ανατολή εντάθηκαν μετά την κατάρριψη αμερικάνικου drone μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε αργά χθες η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) .

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στο X.

Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones.

Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Η ανακοίνωση της Centcom

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησε επιδρομές αυτοάμυνας σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Γκορούκ του Ιράν και στο νησί Κεσμ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν γρήγορα εξαλείφοντας την ιρανική αεράμυνα, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που αποτελούσαν σαφείς απειλές για πλοία που διέρχονται από περιφερειακά ύδατα.

Κανένα μέλος των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε. Η CENTCOM θα συνεχίσει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Επίθεση σε αμερικάνικη βάση από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας.

Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των Φρουρών.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι αντιμετωπίζει επίθεση με drones και πυραύλους.

Στο μεταξύ η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει σήμερα (01.06.2026) το πρωί επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες αεράμυνας ήχησαν σε όλη τη χώρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι αντιμετώπιζε μια «εχθρική επίθεση» με πυραύλους και drones, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

Over the last 20 minutes:



0600 local: Iran carries out a ballistic missile attack on Kuwait (likely targeting US forces in response to the next event).



0615: CENTCOM confirms it carried out strikes on Iranian radar and command and control sites for drones earlier this weekend. pic.twitter.com/S9eRLkZuMV— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 1, 2026

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X. Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.