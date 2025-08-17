Επίθεση μέσω ανάρτησης της στο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις του Γάλλου περί προσφορά συνθηκολόγησης και όχι ειρήνης στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, η Μαρία Ζαχάροβα αποκάλεσε τον Μακρόν ψεύτη, ενώ τον κατηγόρησε ότι σέρνει το Κίεβο στην καταστροφή κάνοντας αναφορά στην συμφωνία του Μινσκ. «Τι ταπεινό ψέμα! Η Ρωσία προτείνει εδώ και επτά χρόνια μια ειρηνική επίλυση της εσωτερικής ουκρανικής κρίσης στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ!», έγραψε επίσης η Ζαχάροβα και υπενθύμισε ότι ήταν Γάλλοι πολιτικοί ώθησαν Ουκρανούς μισθοφόρους να κάνουν το «Μαϊντάν» και να διαπράττουν πραξικοπήματα», υπονομεύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζαχάροβα επικαλέστηκε τα λόγια του πρώην Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος το 2023 παραδέχτηκε ευθέως ότι οι συμφωνίες του Μινσκ ήταν απαραίτητες μόνο για να «δώσουν στην Ουκρανία χρόνο να αυξήσει την ετοιμότητά της για μάχη».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η πραγματική συνθηκολόγηση της Ουκρανίας προτάθηκε από εκείνους που επί χρόνια ενστάλαξαν στο Κίεβο την ψευδαίσθηση της «νίκης στο πεδίο της μάχης», κατανοώντας πλήρως ότι αυτό ήταν αδύνατο.

Στο τέλος του μηνύματός της, κατονόμασε τον κύριο ένοχο αυτής της διαδικασίας: «Ανάμεσα σε αυτούς, πρώτα και κύρια, ο ίδιος ο Μακρόν».