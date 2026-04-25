Μακρόν: «Η Ελλάδα είναι ένα μοντέλο οικονομικής προόδου» – Το μήνυμα του προέδρου λίγο πριν αναχωρήσει για Γαλλία

Λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναχώρησε για τη Γαλλία, όπου λίγες ώρες νωρίτερα έστειλε τα δικά του μηνύματα.

Ειδικότερα, κατά τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο του Ελληνο-Γαλλικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως ό,τι ενώνει τις δύο χώρες το αποδεικνύει αυτό το Φόρουμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Επισήμανε ότι υπάρχει διμερής συνεργασία σε πολλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, ενώ οι μέχρι τώρα συμφωνίες μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Έπειτα αναφέρθηκε στις επιτυχίες της Ελλάδας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, έπειτα από ην κρίση που διήλθε, και ότι η Γαλλία βρισκόταν πάντα στο πλευρό της χώρας μας απέναντι σε ένα ασύμμετρο σοκ, με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη και χρειάστηκε να κάνει πολύ δυνατές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάπτυξη που ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ και τη σημαντική πτώση της ανεργίας.

«Πραγματικά ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο οικονομικής προόδου είναι η χώρα σας», τόνισε, απευθυνόμενος όπως είπε στους επενδυτές και προσθέτοντας ότι η πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup έρχεται να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει αυτή την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα.

Έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πάνω από 200 γαλλικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 17.000 εργαζομένους. Παράλληλα, ανέφερε ότι την τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σταθερά, ξεπερνώντας συνολικά τα 2 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους τομείς όπου η συνεργασία των δύο χωρών είναι ήδη έντονη, όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές υποδομές, ενώ τόνισε και τη συμβολή κοινών πρωτοβουλιών στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στα αιολικά πάρκα. «Όλες αυτές οι επενδύσεις, όλες αυτές οι επιτυχίες σηματοδοτούν αυτή την ανοδική πορεία και την επιβεβαιώνουν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο των επενδύσεων που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένης της ασφάλειας και της οικονομικής ιστορίας που “γράψαμε” τα τελευταία χρόνια».

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ' όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο χώρες διέπονται από γεωπραγματισμό

Ο πρόεδρος Μακρόν μιλώντας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούν εντάσεις, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μας διέπονται από γεωπραγματισμό. Δηλαδή «υπεραμυνόμαστε ενός οράματος που δεν είναι συγκρουσιακό ούτε έναντι της Κίνας, ούτε με τις ΗΠΑ. Απλώς θέλει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την ανεξαρτησία των χωρών μας, στην άμυνα, στις νέες τεχνολογίες, στα οικονομικά και ταυτοχρόνως θέλουμε να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις και καινούργια σχήματα με άλλες χώρες». Τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία σε αυτόν τον νέο, διαγώνιο άξονα που ονομάζεται IMEC, έχουν μία πολύ κεντρική θέση και λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία του να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική γιατί δεν μπορεί να έχει πιθανότητες όταν είναι πιο ακριβή και πιο αργή από τους άλλους.

Επίσης τόνισε τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών, της διαφοροποίησης μας μέσω εταιρικών σχημάτων και συνεργασιών, αλλά και της ενίσχυσης των επενδύσεων. «Ουσιαστικά η μάχη δίνεται τώρα. Η λέξη-κλειδί είναι η επιτάχυνση» πρόσθεσε και είπε ότι και οι δύο χώρες θα υπεραμυνθούν ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Προέτρεψε, επίσης, ως Ευρωπαίοι να ξαναδιαβάσουμε την Καρτεσιανή σκέψη. «Οπότε ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς τα μπροστά και ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».