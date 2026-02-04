Μπιλ Γκέιτς: Η αντίδραση της συζύγου του για το όνομα του στα αρχεία Επστάιν – “Χαρούμενη που είμαι μακριά από αυτή τη λάσπη”

Για την αναφορά του Μπιλ Γκέιτς στα αρχεία Έπσταϊν μίλησε η πρώην σύζυγός του, Μελίντα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αποκάλυψή τους της θύμισε «πολύ επώδυνες στιγμές» από τον γάμο τους.

Συγκεκριμένα, η πρώην σύζυγος ενός εκ των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου είπε ότι νιώθει «απίστευτη θλίψη» για τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα για την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου και υπογράμμισε ότι όσοι κατονομάζονται σε αυτά -ανάμεσά τους και ο πρώην σύζυγός της Μπιλ Γκέιτς – οφείλουν να δώσουν απαντήσεις.

«Όλο αυτό για εμένα ήταν απλά θλιβερό. Θλίψη για (…) ξέρεις, έφυγα (…) έπρεπε να (…) αφήσω τον γάμο μου. Ήθελα να αφήσω τον γάμο μου» είπε η Μελίντα Γκέιτς, μιλώντας στο podcast Wild Card του NPR. «Είμαι τόσο χαρούμενη που έχω απομακρυνθεί από όλη αυτή τη λάσπη», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι χώρισε το 2021, μετά από 27 χρόνια γάμου, με τον Μπιλ Γκέιτς, μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, να παραδέχεται ότι το 2019 είχε εξωσυζυγική σχέση με εργαζόμενη στη Microsoft.

Στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνεται και ένας ισχυρισμός του Έπσταϊν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε κολλήσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Ο ίδιος ο Γκέιτς έχει χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό «απολύτως παράλογο».

Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι «οι κατηγορίες αυτές, από έναν αποδεδειγμένα ψεύτη και δυσάρεστο άνθρωπο, είναι απολύτως αβάσιμες και ψευδείς». Το BBC έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του για τα σχόλια της πρώην συζύγου του.

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη από κανένα από τα θύματα του Έπσταϊν και η αναφορά του ονόματός του στα αρχεία δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα.

Στη συνέντευξη, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς σημείωσε: «Για μένα, κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια τέτοιες λεπτομέρειες, είναι προσωπικά δύσκολο, γιατί μου φέρνουν πίσω αναμνήσεις από πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές στον γάμο μου». Και πρόσθεσε: «Όποιες ερωτήσεις παραμένουν, δεν μπορώ καν να αρχίσω να ξέρω τα πάντα, είναι ερωτήσεις για εκείνους τους ανθρώπους, ακόμη και για τον πρώην σύζυγό μου. Εκείνοι πρέπει να απαντήσουν, όχι εγώ».

Αμερικανικά μέσα έχουν μεταδώσει ότι πριν από τον χωρισμό τους, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ήταν αναστατωμένη για τη σχέση του συζύγου της με τον Επστάιν.