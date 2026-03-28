Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο – Οι στόχοι που χτύπησαν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) συνέχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ταυτόχρονα στο Ιράν και στο Λίβανο.

Στο πλαίσιο των επιθέσεων αυτών, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών των IDF, έπληξε περισσότερες από 250 εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στο Ιράν, οι IDF χτύπησαν πάνω από 100 στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων:

Εγκαταστάσεων παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Πυραύλων έτοιμων προς εκτόξευση

Συστημάτων αεροπορικής άμυνας

Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV)

Εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων

Κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, στο Λίβανο, χτυπήθηκαν περισσότεροι από 170 στόχοι της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη των στοχευμένων επιχειρήσεων στο Λίβανο, ο IDF έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 800 τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, από αέρα, θάλασσα και ξηρά.

Ταυτόχρονα, τέσσερις μεραρχίες του IDF δραστηριοποιούνται στο νότιο Λίβανο για να εντείνουν τις στοχευμένες δραστηριότητες εδάφους και να εξουδετερώσουν τρομοκράτες.

Στρατιώτες του IDF της 36ης Μεραρχίας εντόπισαν πολυάριθμα όπλα και εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Οι μάχιμες δυνάμεις της Ταξιαρχίας Γκολάνι κατέστρεψαν περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις τρομοκρατικής υποδομής. Επιπλέον, οι στρατιώτες εντόπισαν και κατέστρεψαν περισσότερα από 10 επιχειρησιακά ορύγματα. Σήμερα (Σάββατο), δυνάμεις της 7ης Ταξιαρχίας εντόπισαν μια κρυψώνα όπλων που περιείχε πυραύλους RPG, νάρκες, πολυβόλα και άλλα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στρατιώτες της 91ης Μεραρχίας εντόπισαν έναν οπλισμένο τρομοκράτη στην περιοχή των επιχειρήσεών τους. Σε μια ταχεία επιχείρηση στόχευσης, οι στρατιώτες έριξαν βλήματα και εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 162ης Μεραρχίας, εντοπίστηκαν πολλαπλές τρομοκρατικές ομάδες εξοπλισμένες με θέσεις εκτόξευσης και έτοιμες να εκτοξεύσουν ρουκέτες προς ισραηλινό έδαφος. Λίγα λεπτά αργότερα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εντόπισε και εξουδετέρωσε έναν τρομοκράτη που άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών του IDF.

Στρατιώτες της 146ης Μεραρχίας εξουδετέρωσαν τέσσερις τρομοκράτες που είχαν εκτοξεύσει ρουκέτες προς τις δυνάμεις μας.