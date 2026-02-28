Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν μετά τα πλήγματα από ΗΠΑ και Ισραήλ – Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης (Βίντεο)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν σήμερα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο απαντά με ομοβροντίες πυραύλων στην περιοχή, που συγκλονίζεται από πολυάριθμες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι για γενικότερη ανάφλεξη.

«Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, καλώντας τον να «καταλάβει την εξουσία».

Ο αμερικανός πρόεδρος και οι κύριοι σύμβουλοί του παρακολουθούν «από κοντά» την κατάσταση από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, αυτή η στρατιωτική επιχείρηση είναι «χωρίς προηγούμενο» και «εντελώς άλλης κλίμακας» από εκείνη του Ιουνίου 2025, όταν το Ισραήλ είχε εξαπολύσει επίθεση προκαλώντας ένα πόλεμο δώδεκα ημερών.

The number of victims of the Israeli and U.S. airstrikes on a girls’ school in Iran has risen to 85.



Iranian media have reported that dozens of other girls were also injured in the attacks.#TOLOnews_English pic.twitter.com/fQShJSCgDF February 28, 2026

«Εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι» επλήγησαν αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος έκανε λόγο για «την εξόντωση» υψηλόβαθμων ιρανών αξιωματούχων, ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιβεβαιώσει κάνενα θάνατο ηγέτη.

Η ιρανική κυβέρνηση έστειλε μηνύματα SMS καλώντας τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, στην οποία σημειώθηκαν το πρωί πολλές εκρήξεις.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, τουλάχιστον 85 άνθρποωι σκοτώθηκαν σε ένα σχολείο θηλέων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που επικαλέσθηκε τοπικό αξιωματούχο.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι «δεν επιτρέπεται» η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ένας αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι τα πλοία λαμβάνουν σήματα VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, λέγοντας ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει το Στενό του Ορμούζ».

Το στενό είναι η πιο ζωτικής σημασίας οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, λέει ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να μπλοκάρει τη στενή πλωτή οδό σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Κορυφώνεται η ανησυχία του πλανήτη

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και το σουλτανάτο του Ομάν, μεσολαβητής στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάλεσαν όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στην απάντησή του, το Ιράν στοχοθέτησε πόλεις του Κόλπου, κυρίως αυτές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και ορισμένες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να απαντήσουν.

Χώρες στην περιοχή έκλεισαν τους εθνικούς εναέριους χώρους τους προκαλώντας σειρά ματαιώσεων πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.

Στην Τεχεράνη ακούσθηκαν ισχυρές εκρήξεις. Ασθενοφόρα εστάλησαν στο κέντρο, καθώς και στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας.

«Ακούω εκρήξεις και καταδιωκτικά αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι μου», είπε έντρομος ένας κάτοικος του κέντρου της Τεχεράνης, ο ουρανός της οποίας είναι γεμάτος πυκνά σύννεφα καπνού.

Κάτοικοι έσπευσαν στα σπίτια τους για να προφυλαχθούν, ενώ πανικόβλητοι γονείς βγήκαν αντιθέτως στους δρόμους για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων INSA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκεται η κατοικία του ανώτατου ηγέτη και η προεδρία, στο κέντρο της Τεχεράνης, έγινε στόχος.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 20 επαρχίες, από τις 31 που αριθμεί το Ιράν, δέχθηκαν πλήγματα. Εκρήξεις ακούσθηκαν στις τέσσερις γωνιές της χώρας, στις πόλεις Ισπαχάν, Σιράζ, Κομ, Καράζ, Κερμανσάχ, Μινάμπ, Λορεστάν και Ταμπρίζ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δικαιολόγησε αυτή την «επιχείρηση» επκαλούμενος την «υπαρξιακή απειλή» που δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, για το Ισραήλ «το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν».

Στην Ιερουσαλήμ και σε περιφέρειες του Ισραήλ ακούσθηκαν εκρήξεις. Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν και άνθρωποι έτρεχαν στα καταφύγια, με τον στρατό να διαβεβαιώνει ότι εντόπισε πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν. Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης δράσης έκαναν λόγο για δύο τραυματίες έπειτα απ’ αυτά τα πυρά.

Οι αρχές κήρυξαν «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και έκλεισαν τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξαπέλυσε το απόγευμα νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έπειτα από «ένα πρώτο κύμα μαζικών επιθέσεων» εναντίον του Ισραήλ.

Στον Κόλπο, εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ, το Αμπού Ντάμπι, την Ντόχα, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ και τη Μανάμα, όπου στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από τη ζώνη του Ζουφέρ, όπου βρίσκεται μια σημαντική αμερικανική ναυτική βάση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προηγουμένως ζητήσει από το διπλωματικό προσωπικό τους και τους πολίτες τους που βρίσκονται στον Κόλπο «να βρουν καταφύγιο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και το Κατάρ ότι «απέκρουσε» επιθέσεις με στόχο το έδαφός του. Η Ιορδανία δήλωσε ότι κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το βασίλειο.