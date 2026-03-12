Μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ, το Ιράν λέει ότι έπληξε σημαντικούς στόχους – “Κόλαση” στον Περσικό Κόλπο

Δεκατρείς ημέρες μετρά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τόσο των ΗΠΑ και του Ισραήλ όσο και του Ιράν, με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, να εντείνονται.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ιράν και Χεζμπολάχ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν για πρώτη φορά κοινή και συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ, που απάντησε με εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε στόχους στη Βηρυτό και την Τεχεράνη.

Νωρίτερα σήμερα, τρία πλοία στο Στενό του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν επίθεση μέσα σε λίγες ώρες. Μάλιστα, το ένα εξ αυτών είναι το ελληνικών συμφερόντων Zefyros, ενώ το Ιράν έπληξε και δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι Σαλαλάχ του Ομάν.

Και σε επίπεδο ρητορικής όμως δεν φαίνεται καμία αποκλιμάκωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτν Τραμπ απείλησε το καθεστώς του Ιράν με ακόμη σφοδρότερα πλήγματα, ενώ ο ισραηλινός στρατός διαμήνυσε ότι είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο για όσο χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, οι απειλές δεν φαίνεται να πτοούν την Τεχεράνη, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με «ολοκληρωτικό πόλεμο» και Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι «ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε νέα φάση».

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, με το αργό να βρίσκεται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα τα ξεπέρασε, παρά τη συμφωνία μεγάλων χωρών και οργανισμών να απελευθερώσουν ποσότητες ρεκόρ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις αγορές.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, ύστερα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους

Τέταρτο κύμα βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Ισραήλ, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. الآن.. محاولة اعتراض صواريخ إيرانية في سماء القدس.



Now.. attempt to intercept Iranian missiles in the skies over Jerusalem.#القدس #صواريخ_إيرانية #إيران #إسرائيل #أخبار_عاجلة#Jerusalem #IranianMissiles #Iran #Israel #BreakingNews pic.twitter.com/VU5913rkq1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 12, 2026

Επιπλέον, εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί πάνω από την Ιερουσαλήμ, όπου είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες, ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο ισραηλινός στρατός “εντόπισε πυραύλους που ερρίφθησαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ” και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει, αναφέρεται σε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η πλειονότητα των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αναχαιτίζονται. Ωστόσο, τα συντρίμμια τους που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν καθημερινά τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Από την αρχή του πολέμου συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Ιράν: «Οι αεροπορικές βάσεις Παλμαχίμ και Ούβντα και το αρχηγείο της Σιν Μπετ έγιναν στόχος»

«Τις τελευταίες ώρες, ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επιτέθηκε στις αεροπορικές βάσεις Παλμαχίμ και Ούβντα του ισραηλινού καθεστώτος με drones, έναν πύργο επιτήρησης, έναν διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης αεροδρομίου και ένα υπόστεγο, καθώς και το αρχηγείο της Σιν Μπετ.

Η αεροπορική βάση Παλμαχίμ κοντά στο Τελ Αβίβ είναι το κέντρο εκτόξευσης δορυφόρων και δοκιμών πυραύλων του ισραηλινού καθεστώτος και η τοποθεσία συστημάτων πυραυλικής άμυνας όπως τα drones David’s Slings και Hermes 900.

Η αεροπορική βάση Ούβντα είναι μία από τις στρατηγικές εγκαταστάσεις και βάση εκπαίδευσης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτή η βάση υπήρξε η τοποθεσία αμερικανικών μαχητικών F-22.

Η Σιν Μπετ χρησιμεύει ως η επιχειρησιακή καρδιά του Ισραηλινού Οργανισμού Εσωτερικής Ασφάλειας και είναι υπεύθυνο για καθήκοντα όπως η διοίκηση επιχειρήσεων ασφαλείας, ο συντονισμός της προστασίας σημαντικών προσωπικοτήτων και ζωτικών εγκαταστάσεων του καθεστώτος».

Λίβανος: «Επλήγησαν περίπου 70 τρομοκρατικοί στόχοι» λένε οι IDF



Επλήγησαν περίπου 70 τρομοκρατικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών υποδομών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων, κεντρικού αρχηγείου, βασικών τρομοκρατών και ενός αρχηγείου της Πολεμικής Αεροπορίας του Φρουρού της Επανάστασης στη Βηρυτό.

Βίντεο των IDF από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο: איתור אמצעי לחימה ועמדת שיגור ששימשה את ארגון הטרור חיזבאללה: תיעוד מפעילות כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) בהר דב הלבנוני



לפרטים המלאים: https://t.co/f8eDt5IDJ9 pic.twitter.com/P4Qmzfn1aS— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

Ο Λίβανος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μια ισραηλινή επιδρομή στην παραλία της κεντρικής Βηρυτού σκότωσε τουλάχιστον επτά άτομα.

Η επιδρομή έγινε μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών και drones από τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ για αρκετές ώρες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν καπνό να ανεβαίνει κατά μήκος της παραλιακής περιοχής μετά την επιδρομή στην κεντρική Βηρυτό, η οποία, σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA), στόχευε ένα αυτοκίνητο.

«Η ισραηλινή εχθρική επιδρομή στο Ραμλέτ αλ-Μπάιντα στη Βηρυτό οδήγησε σε έναν αρχικό αριθμό επτά νεκρών και 21 τραυματιών», αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Το NNA αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν επίσης στόχους σε αρκετές πόλεις στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των Ταϊμπέχ και αλ-Σουλτανίγια, καθώς και της Κανά, κοντά στην πόλη της Τύρου.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στοχεύει στελέχη και υποδομές της Χεζμπολάχ.

Πλήγματα εναντίον της Σ. Αραβίας, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που αναφέρεται σήμερα.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, το υπουργείο είχε επισημάνει ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν στην ίδια πετρελαιοπηγή, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του Κόλπου σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του. BREAKING Explosions heard in downtown Dubai, one very loud, an AFP correspondent reports, as Iran continues its campaign against the Gulf in response to US-Israeli attacks.



The correspondent saw small clouds of smoke rise above a residential neighbourhood pic.twitter.com/DZRa7CYeRa— AFP News Agency (@AFP) March 12, 2026

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι είδε μικρές στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από συνοικία της εμπορικής πρωτεύουσας των Εμιράτων λίγα λεπτά αφού ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Στο Κουβέιτ το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση είναι υπό έλεγχο.

Εξάλλου στο Μπαχρέιν αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή που βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους έπειτα από επίθεση, αποδιδόμενη στο Ιράν, εναντίον δεξαμενών υδρογονανθράκων. Large fuel storage tank burns in Muharraq, Bahrain, after a reported Iranian drone attack. pic.twitter.com/Ou5sy4mgf4— Chay Bowes (@BowesChay) March 12, 2026

Το υπουργείο ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ από τους κατοίκους “της Χιντ, της Άραντ, της Καλάλι και της Σαμαχίζ να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τον εξαερισμό για προληπτικούς λόγους” προκειμένου να προστατευθούν από “τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του καπνού μιας πυρκαγιάς” την οποία οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν.

Νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει λόγο για “ιρανική επίθεση με στόχο δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο κυβερνείο του Μουχαράκ”.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική της βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίθεση

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι υπήρξε «επίθεση» σε ιταλική βάση στην ιρακινοκουρδική πόλη Ερμπίλ, αλλά δεν υπάρχουν τραυματισμοί. "Un missile ha colpito la nostra base di

Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale

italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei COVI". Così il Ministro @GuidoCrosetto pic.twitter.com/MzLpkSlu8D— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) March 11, 2026

«Καταδικάζω έντονα την επίθεση στην ιταλική βάση στο Ερμπίλ», είπε ο Ταγιάνι στο X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Μόλις μίλησα με τον Ιταλό πρέσβη στο Ιράκ. Ευτυχώς, όλοι οι στρατιώτες μας είναι καλά και ασφαλείς στο καταφύγιο», διευκρίνισε.

Η Ιταλία έχει στρατιώτες στο Ερμπίλ που εκπαιδεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Κουρδιστάν ως μέρος μιας διεθνούς συμμαχικής δύναμης.