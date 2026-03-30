Μπαχρέιν: Σύλληψη 3 ατόμων για σύσταση τρομοκρατικού πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρία άτομα για τη σύσταση «τρομοκρατικού πυρήνα που ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ύποπτοι συντονίστηκαν με «τρομοκρατικά στοιχεία στο εξωτερικό… για να υπονομεύσουν την κρατική κυριαρχία, να σπείρουν φόβο και τρόμο μεταξύ των πολιτών και των κατοίκων και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία της χώρας».

Οι μαρτυρίες που ελήφθησαν από τους υπόπτους έδειξαν ότι «έλαβαν εκπαίδευση στη χρήση όπλων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στον Λίβανο, αφού συνάντησαν στοιχεία της τρομοκρατικής ομάδας», ανέφερε.

Οι κατηγορούμενοι «έστειλαν φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της αμαρτωλής ιρανικής επιθετικότητας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Βασίλειο του Μπαχρέιν και συγκέντρωσαν κεφάλαια με το πρόσχημα φιλανθρωπικού έργου, μεταφέροντάς τα για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης του Λιβάνου Χεζμπολάχ, ενόψει της ανάθεσης από την ηγεσία της τρομοκρατικών σχεδίων και πράξεων στο Μπαχρέιν».