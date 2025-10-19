Μουσείο του Λούβρου: Πριν από 27 χρόνια η τελευταία καταγεγραμμένη κλοπή – Τι είχαν αρπάξει οι δράστες

Σοκαρισμένη είναι η Γαλλία μετά την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Μουσείου του Λούβρου.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια που το Μουσείο του Λούβρου έγινε στόχος ληστών.

Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που είχε καταγραφεί κλοπή στον χώρο ήταν το 1998 όταν κλάπηκε ένας πίνακας της Γαλλίδας ζωγράφου Καμίλ Κορό, ο οποίος μάλιστα δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.

Ακόμα πιο πίσω στον χρόνο, το 1911 είχε κλαπεί η Μόνα Λίζα από έναν Ιταλό υαλουργό που ήθελε να επιστραφεί το αριστούργημα στη χώρα προέλευσής του.