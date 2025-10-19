Ληστεία στο Λούβρο: Σε 7 λεπτά ανέβηκαν με σκάλα, έσπασαν τζάμια και άρπαξαν ανεκτίμητα κοσμήματα του Ναπολέοντα

Σήμερα το πρωί σημειώθηκε μια κινηματογραφική ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γαλλίδας υπουργού Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, και πηγές με γνώση της υπόθεσης. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, αρπάζοντας κοσμήματα μεγάλης αξίας από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

Το χρονικό της ληστείας

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το περιστατικό συνέβη μεταξύ 9:30 και 9:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την Le Parisien, οι ληστές ήταν τρεις, φορούσαν κουκούλες και έφτασαν στο μουσείο με μοτοσικλέτα. Χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που στόχευαν, την «αίθουσα Απόλλωνας», και ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού έσπασαν τα τζάμια, δύο εισήλθαν στο εσωτερικό, ενώ ο τρίτος παρέμεινε έξω για να κρατά τσίλιες. Οι δράστες αφαίρεσαν εννέα κοσμήματα, όπως κολιέ, καρφίτσες και διάδημα, από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας. Το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής με πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη, σύμφωνα με πηγές του Λούβρου που επικαλείται η Le Parisien. Η συνολική αξία των κλεμμένων κοσμημάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

C'est ce monte charge qui aurait permis aux voleurs d'accéder à cette fenêtre du #Louvre – située côté Seine près du Pont des Arts – et voler des bijoux. @BFMTV pic.twitter.com/fTCgd2sfJp— Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Η διαφυγή των δραστών

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με ένα TMax, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο A6, ενώ μία μοτοσικλέτα εντοπίστηκε μετά τη διαφυγή τους. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, έκανε λόγο για κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος των κλεμμένων αντικειμένων.

Voilà une partie du butin volé au Louvre.

On peut compter sur l'état sécuritaire lamentable de notre pays pour que ce genre d'événement se reproduise. #Louvre pic.twitter.com/HtsvQW8oPZ— HchouneA (@toinoune_62) October 19, 2025

Όπως δήλωσε ο Νουνιέζ, οι ληστές, «3 ή 4» στον αριθμό, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη ληστεία μέσα σε «7 λεπτά». Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ένα κλοπιμαίο εντοπίστηκε κοντά στο μουσείο

Ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν σήμερα από το Λούβρο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ένα κόσμημα βρέθηκε κοντά στο Λούβρο και έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης”, επεσήμανε η Ντατί μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ενώ πρόσθεσε ότι “το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί σήμερα τα έργα τέχνης” και ότι “τα μουσεία έχουν γίνει στόχος”.

Αντιδράσεις και κατάσταση στο μουσείο

Νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί δήλωσε στο X: «Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό για σήμερα (Κυριακή) για «εξαιρετικούς λόγους», σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του X, διαθέσιμη και στα αγγλικά.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από το εσωτερικό και το εξωτερικό του μουσείου. Σε μία ανάρτηση διακρίνεται μια μακριά σκάλα που εκτείνεται από το έδαφος μέχρι όροφο, ενώ σε άλλη χρήστης περιγράφει το περιστατικό κάνοντας λόγο για «απόλυτο πανικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου

Το Λούβρο στο Παρίσι είναι το πιο πολυσύχναστο μουσείο παγκοσμίως, με 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 80% ήταν ξένοι. Ο εκθεσιακός του χώρος φτάνει σχεδόν τα 73.000 τ.μ., μεγαλύτερος από δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Αρχικά χτίστηκε το 1546 ως παλάτι για τη γαλλική βασιλική οικογένεια, με τον Φραγκίσκο Α’ να φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκεί τη συλλογή του έργων τέχνης. Οι επόμενοι βασιλιάδες διεύρυναν σημαντικά τις συλλογές, με τον Λουδοβίκο XIV να προσθέτει ακόμη και τη συλλογή του Άγγλου βασιλιά Καρόλου Α’, μετά την εκτέλεσή του στον Αγγλικό Εμφύλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συλλογή παρέμεινε κυρίως ιδιωτική μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση και το 1793 το Λούβρο άνοιξε τις πόρτες του ως δημόσια πινακοθήκη. Σήμερα, φιλοξενεί πάνω από 35.000 έργα, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, προσελκύοντας καθημερινά περίπου 30.000 επισκέπτες.