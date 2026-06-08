Μουντιάλ 2026: Πυροβολισμοί με 9 τραυματίες στο Κάνσας Σίτι

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Κάνσας των ΗΠΑ κοντά στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Αγγλίας που θα καταλύσει ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου για περιστατικό στην Troost Avenue, περίπου 10 λεπτά οδικώς από το προπονητικό κέντρο κοντά στο ξενοδοχείο που θα καταλύσουν τα “τρία λιοντάρια”.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αφότου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μάλιστα, φτάνοντας εντόπισαν ένα μεγάλο πλήθος να διαλύεται, ενώ αρχικά τρεις γυναίκες που είχαν υποστεί τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι συνολικά εννέα ενήλικες προσήλθαν σε διάφορα τοπικά νοσοκομεία φέροντας τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συλλήψεις υπόπτων, αλλά οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις περιπολίες στην περιοχή.

Η αποστολή της Αγγλίας, που βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα στο Παλμς Μπιτς της Φλόριντα, θα πετάξει το Σάββατο (13/6) για το Κάνσας Σίτι, όπου και θα παραμείνει για το υπόλοιπο τουρνουά του Μουντιάλ 2026, με την πόλη του Μιζούρι να αποτελεί τη βάση τόσο για την Αργεντινή όσο και για την Ολλανδία.