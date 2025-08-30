Μονή Σινά: Ο Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς – Παραμένει αποκλεισμένος

Δεν έχει τέλος το θρίλερ στην Μονή Σινά στην Αίγυπτο με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να προχωράει στην διαγράφη “στασιαστών” μοναχών το Σάββατο 30/8.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός προχώρησε στη διαγραφή από το μοναχολόγιο των 11 μοναχών που κινήθηκαν εναντίον του. Παρά τη διαγραφή τους, οι 11 μοναχοί συνεχίζουν να βρίσκονται μαζί με άλλα άτομα, έξω από τη Μονή και να κρατούν τα φάρμακα και τα άλλα αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου, τα οποία έφερε στην Μονή, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κρίση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά ξεκίνησε όταν μία μερίδα μοναχών, απαιτούσαν την καθαίρεσή του. Οι 11 διαγραμμένοι μοναχοί παραμένουν σε ξενώνα της Μονής που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία προσκυνητών, λίγα μέτρα έξω από το μοναστήρι και συνεχίζουν να αμφισβητούν ανοιχτά την ηγουμενία του Αρχιεπισκόπου, παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι δεν τον προπηλάκισαν ποτέ όπως ισχυρίζεται ο Δαμιανός.

Η αναταραχή στη Μονή φαίνεται να συνδέεται με την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για την επίλυση του θεσμικού κενού που έχει προκαλέσει παλαιότερη απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου.