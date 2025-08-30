Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μονή Σινά: Ο Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς – Παραμένει αποκλεισμένος

Εκτός Μονής οι 11 μοναχοί

ΑΠΕ ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Δεν έχει τέλος το θρίλερ στην Μονή Σινά στην Αίγυπτο με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να προχωράει στην διαγράφη “στασιαστών” μοναχών το Σάββατο 30/8.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Δαμιανός προχώρησε στη διαγραφή από το μοναχολόγιο των 11 μοναχών που κινήθηκαν εναντίον του. Παρά τη διαγραφή τους, οι 11 μοναχοί συνεχίζουν να βρίσκονται μαζί με άλλα άτομα, έξω από τη Μονή και να κρατούν τα φάρμακα και τα άλλα αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου, τα οποία έφερε στην Μονή, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο.

Η κρίση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά ξεκίνησε όταν μία μερίδα μοναχών, απαιτούσαν την καθαίρεσή του. Οι 11 διαγραμμένοι μοναχοί παραμένουν σε ξενώνα της Μονής που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία προσκυνητών, λίγα μέτρα έξω από το μοναστήρι και συνεχίζουν να αμφισβητούν ανοιχτά την ηγουμενία του Αρχιεπισκόπου, παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι δεν τον προπηλάκισαν ποτέ όπως ισχυρίζεται ο Δαμιανός.

Η αναταραχή στη Μονή φαίνεται να συνδέεται με την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για την επίλυση του θεσμικού κενού που έχει προκαλέσει παλαιότερη απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου. 

