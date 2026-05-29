Ρουμανία: Κλήση στον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις μετά την πτώση drone σε πολυκατοικία – Η κατάσταση των τραυματιών

Η Ρουμανία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά την επιβεβαίωση των ρουμανικών Αρχών ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία ήταν ρωσικής προέλευσης.

«Κάλεσα τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο υπουργείο Εξωτερικών. Η ασφάλεια της Ρουμανίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας ότι το drone που προσέκρουσε στην πολυκατοικία στο Γκαλάτσι είναι ρωσικής προέλευσης», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τσόιου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει επίσημα τις συνέπειες που θα έχει το περιστατικό στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. 🔴 A Russian Shahed drone attacked a residential building in the city of Galați in Romania. Two people were injured.#russia #romania #putiniña pic.twitter.com/8zUbCdpNvt— The Digital Prophet (@MRcpn7) May 29, 2026

Ποια η κατάσταση των τραυματιών

Από την πτώση του drone και την έκρηξη σε πολυκατοικία τραυματίστηκαν δύο πολίτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο σώμα. Μια 53χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Γκαλάτσι. Φέρει εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα πόδια, καθώς και τραύματα από θραύσματα γυαλιού.

Ταυτόχρονα, ένα αγόρι 14 ετών νοσηλεύεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Γκαλάτσι, με εγκαύματα στο χέρι, χωρίς να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/mkSzOR2Fim— K13 News (@K13News) May 29, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας, και οι δύο ασθενείς βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.