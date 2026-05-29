Ρουμανία: Κλήση στον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις μετά την πτώση drone σε πολυκατοικία – Η κατάσταση των τραυματιών
Ανάμεσα στους τραυματίες ένα 14χρονο παιδί
Η Ρουμανία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά την επιβεβαίωση των ρουμανικών Αρχών ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία ήταν ρωσικής προέλευσης.
«Κάλεσα τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο υπουργείο Εξωτερικών. Η ασφάλεια της Ρουμανίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας ότι το drone που προσέκρουσε στην πολυκατοικία στο Γκαλάτσι είναι ρωσικής προέλευσης», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τσόιου.
Η ίδια πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει επίσημα τις συνέπειες που θα έχει το περιστατικό στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.
Ποια η κατάσταση των τραυματιών
Από την πτώση του drone και την έκρηξη σε πολυκατοικία τραυματίστηκαν δύο πολίτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο σώμα. Μια 53χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Γκαλάτσι. Φέρει εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα πόδια, καθώς και τραύματα από θραύσματα γυαλιού.
Ταυτόχρονα, ένα αγόρι 14 ετών νοσηλεύεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Γκαλάτσι, με εγκαύματα στο χέρι, χωρίς να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας, και οι δύο ασθενείς βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.
