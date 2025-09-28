Μολδαβία – Εκλογές: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό κόμμα με 40%

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Μολδαβίας κερδίζει το 40% των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, έναντι 31,5% για το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, με καταμετρημένο το 28% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου παρουσίασει τις εκλογές ως δοκιμασία για την υπόσταση της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει επίσης στενούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τη γειτονική Ρουμανία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την ψηφοφορία.

Το PAS αγωνίζεται να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία εν μέσω της προσπάθειας του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ να κερδίσει την εξουσία και να απομακρύνει την χώρα από στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες και να την οδηγήσει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για προσπάθειες διατάραξης της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων σε εκλογικά τμήματα και ψεύτικων απειλών για τοποθέτηση βόμβας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε εκλογικά τμήματα στη Μολδαβία και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη διασπορά της Μολδαβίας, η οποία τείνει να ευνοεί την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, θα μπορούσε να έχει λόγο στο αποτέλεσμα των εκλογών.

Η καταμέτρηση ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 21:00 τοπική ώρα.

Η διατήρηση της πλειοψηφίας του στην βουλή των 101 εδρών θα επιτρέψει στο PAS να συνεχίσει να πιέζει για τον στόχο ένταξης στην ΕΕ έως το 2030 και τελικά να αποσπάσει τη Μολδαβία από την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Αν το PAS δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία, θα αναγκαστεί να επιχειρήσει να σχηματίσει συνασπισμό με μικρότερα κόμματα.