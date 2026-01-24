Μινεάπολη: Σοκάρουν τα βίντεο από την δολοφονία του 37χρονου από πράκτορες της ICE – Του αφαιρούν το όπλο και τον εκτελούν

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την δολοφονία ενός 37χρονου στην Μινεάπολη από Ομοσπονδιακούς πράκτορες ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο 37χρονος Αμερικανός με το όνομα Άλεξ Τζέφρι Πρέτι να ακινητοποιείται από τους πράκτορες, με έναν από αυτούς να του αφαιρεί το όπλο και στη συνέχεια να τον σκοτώνουν.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0— OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ όλα αυτά συνέβησαν όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί μια γυναίκα, με τους πράκτορες να τον ψεκάζουν εξ επαφής. Video footage suggests the victim’s gun had already been taken before the first shot was fired.



A Border Patrol agent in a gray jacket and baseball cap is seen removing the weapon and walking away. https://t.co/FcAQEe7mO9 pic.twitter.com/oDvNSsojbq January 24, 2026

Αυτό ήταν το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην πόλη αυτήν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπου είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι».

Anti-ICE protesters continues to grow in Minneapolis, Minnesota.



This comes after the federal agent involved shooting which killed 37-year-old Alex Jeffrey Pretti.



Ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους» αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

🇺🇸 In Minnesota, where an immigration enforcement officer shot and killed a young woman, more than 200,000 people took to the streets to protest ICE.



Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας. 🚨#BREAKING #MINNESOTA | #MINNEAPOLIS

LIVE SCENE – From where Border Patrol officers killed Alex Pretti EARLIER,all officers have back out and scene is calm in the Garbage City Barricade created by protesters.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος», τόνισε. Protesters in Minneapolis built multiple barricades with wood pallets, dumpsters, and garbage cans during clashes today with federal police. pic.twitter.com/sNEiQuKW4W— 3JANE TV (@3janetv) January 24, 2026

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς καλωδιακούς σταθμούς δείχνει ανθρώπους που φορούν μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα να παλεύουν με έναν άνδρα, σε έναν χιονισμένο δρόμο της πόλης. Ακούγονται πυροβολισμοί, ο άνδρας πέφτει στο έδαφος και ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε

Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» αυτό το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).

Ντόναλντ Τραμπ: «Είχε όπλο ο δράστης στη Μινεάπολη – Δήμαρχος και κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αφού χαρακτήρισε ως δράστη τον 37χρονο που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς από πράκτορες της ICE έκανε σφοδρή επίθεση τόσο στον κυβερνήτη της Μινεσότας όσο και στον δήμαρχο της Μινεάπολης.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμάτα γεμιστήρες!) και έτοιμο για χρήση – Τι σημαίνει όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, ότι η ICE έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της – κάτι που δεν είναι εύκολο.

Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε μεγάλη πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που τους επιτράπηκε να διεισδύσουν στην πολιτεία μέσω της πολιτικής ανοιχτών συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε στη φυλακή, όπου τους αξίζει.

Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας. Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΆΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη. Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκίνησαν την εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντ’ αυτού, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα!» είπε ο Τραμπ.

Μινέαπολη: Ήταν σε αυτοάμυνα οι ομοσπονδιακοί πράκτορες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που ενεπλάκησαν σε μια θανατηφόρα ένοπλη επίθεση σήμερα το πρωί στη Μινεάπολη ενήργησαν σε αυτοάμυνα, λέγοντας ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε θανάσιμα «αντιστάχθηκε βίαια» στις προσπάθειές τους να τον αφοπλίσουν.

Το τμήμα ανέφερε ότι οι πράκτορες διεξήγαγαν μια στοχευμένη επιχείρηση εναντίον ενός παράνομου μετανάστη «καταζητούμενου για βίαιη επίθεση», όταν ένα «άτομο πλησίασε αξιωματικούς της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9:05 π.μ. (τοπική ώρα), ενώ στελέχη των διωκτικών αρχών του Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) πραγματοποιούσαν στοχευμένη επιχείρηση στη Μινεάπολη για τη σύλληψη παράνομα διαμένοντος αλλοδαπού που καταζητούνταν για βίαιη επίθεση, ένα άτομο προσέγγισε πράκτορες της US Border Patrol κρατώντας ημιαυτόματο πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, όπως φαίνεται και στη σχετική εικόνα.

Οι πράκτορες επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον ύποπτο, ωστόσο εκείνος προέβαλε σφοδρή αντίσταση. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ένοπλη συμπλοκή αναμένεται να δοθούν στη συνέχεια.

Εκτιμώντας ότι κινδύνευε η ζωή του ίδιου και των συναδέλφων του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά. Διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο παρείχαν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ύποπτο, ωστόσο αυτός διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός επί τόπου.

Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν επίσης δύο γεμιστήρες και δεν έφερε κανένα έγγραφο ταυτοποίησης -γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπει σε άτομο που ενδεχομένως σκόπευε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να επιτεθεί μαζικά στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Περίπου 200 ταραξίες έφτασαν στη συνέχεια στο σημείο και άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις. Για λόγους ασφάλειας του κοινού και των αρχών εφαρμόστηκαν μέτρα ελέγχου πλήθους. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες».

Μινεάπολη: «Παρακαλώ μην καταστρέφετε την ίδια μας την πόλη» είπε ο αρχηγός της Αστυνομίας

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, κάλεσε τους διαδηλωτές να παραμείνουν ψύχραιμοι μετά την θανάσιμη επίθεση με πυρά ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. «Ζητάμε από όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην καταστρέψουν την ίδια μας την πόλη», είπε.

Η ένοπλη αυτή επίθεση σηματοδοτεί τη δεύτερη θανατηφόρα επίθεση εναντίον Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα. Ο Ο’Χάρα είπε επίσης ότι η αστυνομία έχει «πολύ περιορισμένες πληροφορίες». «Δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί επίσημες αναφορές για το τι οδήγησε στους πυροβολισμούς, αλλά έχουμε δει το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε.

