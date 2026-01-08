Μινεάπολη: Οργισμένες διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα ICE – “Νόμιμη άμυνα” λέει ο Τραμπ (βίντεο)

Μεγάλη οργή έχει ξεσηκώσει η δολοφονία μίας γυναίκας στη Μινεάπολη των ΗΠΑ από άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Η ενέργεια χαρακτηρίστηκε «νόμιμη άμυνα» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τοπικοί πολιτικοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Κατά τον ίδιο, «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί επιτόπου για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Can’t sleep. Everyone is upset about Minneapolis. My eldest son just sent me photos/videos from the vigil for Renee (he lives there). pic.twitter.com/SL70JLaXVH— Claude Taylor (@TrueFactsStated) January 8, 2026

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και προάστιά της, με την εμπλοκή κάπου 2.000 αστυνομικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας προσπαθώντας να τους σκοτώσει–ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες του αστυνομικού. Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται πως όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο. BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis.



DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement:



"It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 7, 2026

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

«Η κατάσταση μελετάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε βασική προτεραιότητα της πολιτικής του στο εσωτερικό.

Η ICE διεξήγαγε εκστρατεία προσλήψεων το καλοκαίρι, αποκτώντας περίπου 10.000 νέα μέλη, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, δαπανήθηκαν κάπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία αυτή, ιδίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, ιδίως προσπαθώντας να αποφύγουν ελέγχους.