Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο

Σε αναταραχή είναι η Μινεάπολη των ΗΠΑ όταν ένας Αμερικανός πράκτορας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν μέλη της ICE στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν «ταραχοποιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφέρεται επίσης πως οδηγός επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς και «πράκτορας της ICE – φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού – πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα SUV, το οποίο επιχειρεί απότομο ελιγμό για να διαφύγει κι ένα μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας πυροβολεί προς τη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιείται.

Όπως μετέδωσε το Reuters ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πράκτορας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, λέγοντας ότι έχει δει βίντεο από τους πυροβολισμούς που έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτό που αποκάλεσε «αφήγηση σκουπιδιών» της κυβέρνησης.

«Προσπαθούν ήδη να το παρουσιάσουν ως ενέργεια αυτοάμυνας», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Έχοντας δει ο ίδιος το βίντεο, θέλω να πω σε όλους ευθέως – αυτές είναι ανοησίες». Ο Φρέι, εμφανώς θυμωμένος, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης ήταν υπεύθυνοι για τη σπορά του χάους στην πόλη, λέγοντας στο ICE: «Φύγε από τη Μινεάπολη». Ωστόσο, προέτρεψε επίσης τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Οι πυροβολισμοί έφεραν διαδηλωτές στους δρόμους κοντά στο σημείο του συμβάντος, μερικοί από τους οποίους συνάντησαν βαριά οπλισμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες που φορούσαν μάσκες αερίου και εκτόξευσαν χημικά ερεθιστικά στους διαδηλωτές.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε ανάρτηση στο X ότι ο αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) άρχισε να πυροβολεί αφού ένας «βίαιος ταραξίας» επιχείρησε να πατήσει πάνω από αξιωματικούς της ICE.

«Ο φερόμενος ως δράστης χτυπήθηκε και πέθανε», έγραψε. «Οι τραυματίες αξιωματικοί της ICE αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως». Ο Φρέι είπε ότι η γυναίκα δεν φαινόταν να προσπαθεί να επιτεθεί σε κάποιον στο βίντεο που είχε εξετάσει. Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι το όχημα της γυναίκας εμπόδιζε την κυκλοφορία όταν ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός πλησίασε πεζός.

«Το όχημα άρχισε να απομακρύνεται», είπε. «Ακούστηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί. Στη συνέχεια, το όχημα έπεσε στην άκρη του δρόμου».

Ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος, έχει αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης σε πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών σε όλες τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του, σε μια προσπάθεια καταστολής της παράνομης μετανάστευσης, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους κατοίκους.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε να στείλει περίπου 2.000 πράκτορες στη Μινεάπολη, σύμφωνα με ειδησεογραφικά δημοσιεύματα, μετά από καταγγελίες για εκτεταμένη απάτη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας που αφορούσε Σομαλούς μετανάστες, τους οποίους ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «σκουπίδια».

Η ταυτότητα της γυναίκας που πυροβολήθηκε δεν δημοσιοποιήθηκε. Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Τίνα Σμιθ, Δημοκρατική από τη Μινεσότα, δήλωσε στο X ότι ήταν πολίτης των ΗΠΑ. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι η γυναίκα, η οποία ήταν παντρεμένη, δεν ήταν στόχος επιχειρήσεων μετανάστευσης.

Ένα σκούρο SUV με τρύπα από σφαίρα στο παρμπρίζ του και αίμα πιτσιλισμένο στο προσκέφαλο εθεάθη να χτυπιέται σε έναν στύλο στον χιονισμένο δρόμο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Η Βένους ντε Μαρς, μια 65χρονη κάτοικος της Μινεάπολης που ζει κοντά στο σημείο των πυροβολισμών, περιέγραψε ότι είδε τους παραϊατρικούς να κάνουν ΚΑΡΠΑ σε μια γυναίκα που είχε καταρρεύσει δίπλα σε ένα χιονοστιβάδα κοντά στο αυτοκίνητο που είχε τρακάρει. Λίγο αργότερα, την φόρτωσαν σε ένα ασθενοφόρο που έφυγε χωρίς να έχουν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες του.

«Υπήρξε πολλή δραστηριότητα της ICE, αλλά τίποτα σαν κι αυτή», είπε ο ντε Μαρς. «Είμαι τόσο θυμωμένος. Είμαι τόσο θυμωμένος και νιώθω αβοήθητος». Η ανάπτυξη πρακτόρων στη Μινεάπολη έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Τραμπ στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, και στον μεγάλο πληθυσμό Σομαλών Αμερικανών και Σομαλών μεταναστών της πολιτείας, σχετικά με ισχυρισμούς για απάτη που χρονολογούνται από το 2020 από ορισμένες μη κερδοσκοπικές ομάδες που διαχειρίζονται προγράμματα παιδικής μέριμνας και άλλα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών.

Τουλάχιστον 56 άτομα έχουν δηλώσει ένοχοι από τότε που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άρχισαν να απαγγέλλουν κατηγορίες το 2022 υπό τον Δημοκρατικό προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν. Ο Γουόλζ, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών το 2024, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιδιώξει μια τρίτη θητεία ως κυβερνήτης, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο ούτε να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο απάτης ούτε να κάνει προεκλογική εκστρατεία.

Πράκτορες μετανάστευσης έχουν εμπλακεί σε άλλες παρόμοιες πυροβολίες κατά τη διάρκεια της καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Midway Blitz», της έξαρσης της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ στο Σικάγο το περασμένο φθινόπωρο, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Silverio Villegas Gonzalez, έναν 38χρονο Μεξικανό υπήκοο σε προάστιο του Σικάγο. Ο Gonzalez, μάγειρας και πατέρας δύο παιδιών χωρίς ποινικό μητρώο, πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του αφού οι πράκτορες επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Σε ανακοίνωση του DHS αναφέρεται ότι ο Γκονζάλες έστρεψε το αυτοκίνητό του προς τους αστυνομικούς, παρασύροντας έναν αστυνομικό και αναγκάζοντάς τον να πυροβολήσει από φόβο για τη ζωή του. Το υλικό από κάμερα ασφαλείας της αστυνομίας που εξασφάλισε το Reuters περιέπλεξε την αφήγηση, με τον πράκτορα της ICE να λέει ότι τα τραύματά του δεν ήταν «τίποτα σοβαρό». Πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας πυροβόλησαν επίσης μια γυναίκα στο Σικάγο τον Οκτώβριο. Το DHS δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί έγιναν σε αυτοάμυνα, αφού η γυναίκα, η Μαριμάρ Μαρτίνεζ, έπεσε πάνω στο όχημα των πρακτόρων. Αλλά ο δικηγόρος της είπε ότι το βίντεο έδειξε τους πράκτορες να χτυπούν το αυτοκίνητό της πριν ανοίξουν πυρ.

Τον Δεκέμβριο, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν ένα βαν που μετέφερε δύο άνδρες που είχαν βάλει στόχο για σύλληψη, αφήνοντας τον έναν με τραύματα από σφαίρες. Μια δήλωση του DHS ανέφερε ότι οι άνδρες οδήγησαν το βαν εναντίον αξιωματικών της ICE, ωθώντας τους να πυροβολήσουν σε αυτοάμυνα.