Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένιγκραντ είπε σήμερα πως ένα φορτηγό πλοίο με προορισμό το Καλίνιγκραντ δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, τρία ναυτικά μίλια από τη ρωσική μεθόριο.

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε και το εύρος των ζημιών αξιολογείται, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters