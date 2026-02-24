Μεξικό: Η αινιγματική σύντροφος του “Ελ Μέντσο” που οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό και την εξόντωσή του – Το μοιραίο ραντεβού

Στο κρησφύγετο του βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστό με το ψευδώνυμο «Ελ Μέντσο», φέρεται πως οδήγησε τις Αρχές του Μεξικού η ερωμένη του, έπειτα από ερωτικό ραντεβού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα τους οδήγησε στα δασώδη βουνά της πολιτείας Γιαλίσκο, στο καλύβι όπου ο «Εl Mencho» κρυβόταν τουλάχιστον από την Παρασκευή (20.02.2026).

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο 59χρονος αρχιβαρόνος ναρκωτικών σκοτώθηκε σε επιχείρηση των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας στην πολιτεία Χαλίσκο, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αναρτήσεις που συνέδεαν το όνομά του με την influencer María Julissa.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έγιναν viral, η νεαρή γυναίκα φερόταν να ήταν σύντροφός του και να έπαιξε ρόλο στη διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό του. Μάλιστα, αναρτήθηκε και φωτογραφία που παρουσιαζόταν ως «η τελευταία κοινή τους εικόνα», ενισχύοντας τη φημολογία.

🚨💣❗️| JUST IN: This was the last photo of “El Mencho” before his death. He is posing with adult content creator María Julissa, who reportedly provided authorities with information about his whereabouts. pic.twitter.com/JQEUsHcYHj February 24, 2026

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές που να τεκμηριώνει σχέση της influencer με τον αρχηγό του καρτέλ ή εμπλοκή της στην επιχείρηση.

Η ίδια η influencer προχώρησε σε δημόσια διάψευση, χαρακτηρίζοντας τις αναρτήσεις «ψευδείς» και «κατασκευασμένες», ενώ κάλεσε τους χρήστες να σταματήσουν τη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ricardo Trevilla, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Κυριακής, η οποία περιλάμβανε και πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε όταν οι ειδικές δυνάμεις εντόπισαν τον «Ελ Μέντσο» «κρυμμένο» σε δασώδη περιοχή στην πολιτεία του Χαλίσκο με τη βοήθεια της συντρόφου του.

Το όνομά της δεν ανακοινώθηκε επισήμως – οι Αρχές επικαλέστηκαν λόγους προστασίας πηγών. Ωστόσο, μεξικανικά μέσα ανέφεραν το όνομα Guadalupe Moreno Carrillo.

Τι γνωρίζουμε για τη Γουαδελούπε Μορένο Καρίγιο

Το όνομά της συμπεριλήφθηκε το 2023 στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, λόγω φερόμενων διασυνδέσεών της με το καρτέλ CJNG. Οι κυρώσεις αυτές συνεπάγονται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση συναλλαγών με αμερικανικά πρόσωπα ή οντότητες.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν δημόσια καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με την προσωπική ή επαγγελματική της διαδρομή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ενδέχεται να λειτούργησε ως «βιτρίνα» δηλαδή ως πρόσωπο στο όνομα του οποίου αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία ή διαχειρίστηκαν οικονομικοί πόροι που φέρονται να συνδέονται με τον ηγέτη του CJNG.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα παραμένουν περιορισμένες και προέρχονται κυρίως από ανακοινώσεις αμερικανικών αρχών.