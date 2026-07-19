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Δεκάδες αγνοούμενοι στη Γουιάνα μετά τη βύθιση φεριμπότ στον Ατλαντικό

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει

Δεκάδες αγνοούμενοι στη Γουιάνα μετά τη βύθιση φεριμπότ στον Ατλαντικό
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Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φεριμπότ που μετέφερε 116 επιβάτες, στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, στη Νότια Αμερική, αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας.

Ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα.

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Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς είχε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί σήμερα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες που ήταν δυνατόν.

Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

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