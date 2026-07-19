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Ιταλία: Άνδρας 43 ετών που είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση

Ιταλία: Άνδρας 43 ετών που είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Πηγή: Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Ένας άνδρας 43 ετών ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, έχασε σήμερα το απόγευμα την ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολώνια.

Σύμφωνα με τον Τύπο ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να ήταν σε σύγχυση, με επιθετική διάθεση. Για τον λόγο αυτό, εκτός από την αστυνομία, είχε κληθεί και ασθενοφόρο. Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη. Παράλληλα, μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.

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Το θύμα, μετά από λίγο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και όλες οι προσπάθειες παροχής βοήθειας αποδείχθηκαν μάταιες.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση και αναφέρουν ότι φίλοι και συγγενείς του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τραγικού συμβάντος και ζήτησαν να διενεργηθεί προσεκτική έρευνα, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

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