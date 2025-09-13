Μεξικό: 13 νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου – Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων

Σε 13 έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη βυτιοφόρου στο Μεξικό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του δημάρχου το Σάββατο (13/09).

Εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού υπέστησαν αρκετά άτομα, όταν εξερράγη ξαφνικά την Τετάρτη ένα φορτηγό που μετέφερε σχεδόν 50.000 λίτρα αερίου, στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ισταπαλάπα.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων έχει αυξηθεί.

Σαράντα τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται το Σάββατο σε νοσοκομεία της πόλης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία.