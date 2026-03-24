Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα κατά του Ιράν – “Η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές δομές”

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν στην Μέση Ανατολή, καθώς η παύση ισχύει μόνο για τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, σύμφωνα με τη διεθνή ψηφιακή ειδησεογραφική πλατφόρμα Semafor, η οποία επικαλέσθηκε χθες, Δευτέρα, έναν αμερικανό αξιωματούχο.

Νωρίτερα χθες, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως αναβάλλει για πέντε ημέρες το σχέδιό του να πλήξει τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και την ενεργειακή υποδομή του Ιράν, ενώ έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με ιρανούς αξιωματούχους που δεν κατονόμασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το στοπ στις επιθέσεις για πέντε ημέρες είναι μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στη Semafor.

«Δεν είναι για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Πολεμικό Ναυτικό και τους βαλλιστικούς πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση. Οι αρχικές πρωτοβουλίες της (Επιχείρησης) Επική Οργή θα συνεχισθούν», δήλωσε στην ειδησεογραφική πλατφόρμα.

Το Ρόιτερς δεν ήταν άμεσα σε θέση να ελέγξει την πληροφορία. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που έγινε εκτός των ωρών εργασίας.

Στο ρεπορτάζ της Semafor προστίθεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.