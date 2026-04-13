Μερτς σε Νετανιάχου: Έτοιμη να βοηθήσει η Γερμανία στα Στενά του Ορμούζ αλλά πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τις μάχες στο νότιο Λίβανο και να ξεκινήσει άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Μερτς δήλωσε στον Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία ότι «η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ» — αλλά μόνο μετά την «παύση των εχθροπραξιών» και «υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις», σύμφωνα με την περίληψη της συνομιλίας από έναν εκπρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε επίσης τη «σοβαρή ανησυχία» του για τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη και απαίτησε να «δεν πρέπει να υπάρξει καμία de facto μερική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο Μερτς δήλωσε ότι ενώ η Γερμανία ήταν έτοιμη να βοηθήσει στην ασφάλεια του στενού, απαιτείται πρώτα μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία. Πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα χρειαστεί διεθνή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έγκριση από το γερμανικό κοινοβούλιο.