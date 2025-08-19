Μεντβέντεφ: Πυρά κατά Ουκρανίας και Δυτικών συμμάχων – “Ο Ζελένσκι είναι ένας κλόουν, απέτυχαν στον Λευκό Οίκο και έγλειφαν τον Τραμπ”
Η ανάρτηση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας
Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι και τους Δυτικούς συμμάχους του στον απόηχο της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οικό.
Σε ανάρτηση του, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτήρισε φιλοπόλεμη την “Συμμαχία των Προθύμων” και τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι απέτυχαν στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, σε ειρωνικό ύφος έκανε λόγο για «γλείψιμο» της Ευρώπης προς τον Τραμπ, ενώ στη συνέχεια στοχοποίησε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, αποκαλώντας τον «κλόουν».
«Η αντιρωσική, φιλοπόλεμη “Συμμαχία των Προθύμων” δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του “γήπεδο”. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε. Το ερώτημα ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη όταν ξαναφορέσει τη χακί στρατιωτική στολή του» αναφέρει η ανάρτηση του Μεντβέντεφ στο X.
