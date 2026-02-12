Μελόνι: «Νέα ώθηση στις σχέσεις της Ιταλίας με την Γερμανία»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο περιθώριο της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι «στην Ευρώπη, σε αυτή την φάση υπάρχει σίγουρα μια ιταλογερμανική ατμομηχανή» αλλά «είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν θέλει να αποκλείσει κανέναν».

«Σαφώς και υπάρχει μια σύγκλιση με τον καγκελάριο Μέρτς. Σε πολλά θέματα ενισχύουμε την διμερή μας συνεργασία, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται κατά κάποιου άλλου, για να αποκλείσουμε κάποιον. Η Γαλλία συμμετέχει στον διάλογο για την ανταγωνιστικότητα που φροντίσαμε να ξεκινήσει. Είναι κάτι το θετικό, διότι είναι μια χώρα ιδιαίτερα σημαντική, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Στην φάση αυτή, δίδεται σίγουρα νέα ώθηση στις σχέσεις της Ιταλίας με την Γερμανία, στην ικανότητα που αποδεικνύουν οι χώρες μας, κυρίως στον συντονισμό των θέσεών τους. Ο ρόλος του καγκελάριου Μερτς ήταν και παραμένει πολύ θετικός. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Φρίντριχ, διότι μαζί κάνουμε καλή δουλειά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.