Με Ευρωπαίους ηγέτες στο πλευρό του ο Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για το μέλλον της Ουκρανίας

Συνοδεία αρκετών Ευρωπαίων ηγετών θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής της, θα παρευρεθεί στην Ουάσινγκτον μετά από πρόσκληση του Ουκρανού προέδρου.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Παρόντες Μερτς, Μακρόν και Μελόνι

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, για να συνοδεύσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση θα παρευρεθούν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, σύμφωνα με το Politico.

Όσον αφορά το προφίλ των δύο ανδρών, το Politico εξηγεί ότι ο Στουμπ είναι «ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Τραμπ. Η ιδέα είναι ότι ο Φινλανδός πρωθυπουργός μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι και να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε τυχόν περαιτέρω συνομιλίες».

Όσο για τον Ρούτε, το Politico σημειώνει ότι «έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ».