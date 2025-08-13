Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα» – Το μήνυμα της για τα πύρινα μέτωπα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της αναφέρθηκε στη στήριξη στην Ελλάδα για τα μέτωπα φωτιάς που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση της ανέφερε ότι ενεργοποιείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να υπάρξει βοήθεια στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μάχη κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά τους για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη» αναφέρει.