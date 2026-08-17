Τραμπ: Απειλεί με βομβαρδισμό το Ομάν – «Αν σταθεί εμπόδιο, θα τους ταράξουμε στις βόμβες»

Σε μία νέα, ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό το Ομάν, εάν το σουλτανάτο «σταθεί εμπόδιο» στις αμερικανικές επιδιώξεις γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση μιλώντας στον δημοσιογράφο του Fox News Τρέι Γινγκστ, ο οποίος μετέφερε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους μέσω ανάρτησής του στο X.

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«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», ήταν, σε ελεύθερη απόδοση, η ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση του Τραμπ.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς Ιράν και Ομάν βρίσκονται εδώ και εβδομάδες σε συνομιλίες για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον.

Σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες Ιράν – Ομάν

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ιρανική πλευρά, έχει επιτευχθεί κατανόηση σχετικά με έναν χάρτη διαδρομών για τη διέλευση των πλοίων, ενώ απομένει η οριστικοποίηση του κειμένου κοινής ανακοίνωσης.

«Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ανταλλαγές απόψεων για το κείμενο της κοινής ανακοίνωσης.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τη διέλευση των πλοίων να έχει περιοριστεί δραματικά μετά την έναρξη του πολέμου και την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Τραμπ προς Ιράν: «Υψώστε λευκή σημαία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίστηκε στην πρωτοφανή προειδοποίηση προς το Ομάν.

Μιλώντας στο Fox News, κάλεσε επίσης το Ιράν να «υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πίεση χρόνου για την επίτευξη συμφωνίας.

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«Δεν βιάζομαι», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την κρίση.

Απευθείας δίαυλος ΗΠΑ – Φρουρών της Επανάστασης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και μία ακόμη αποκάλυψη που προέκυψε από τη συνομιλία του Τραμπ με τον δημοσιογράφο του Fox News.

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Σύμφωνα με τον Τρέι Γινγκστ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την ύπαρξη απευθείας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και αξιωματούχων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένης της ακραίας έντασης μεταξύ των δύο πλευρών και της προσπάθειας να βρεθεί διπλωματική διέξοδος στην κρίση.

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Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη επιμένει από την πλευρά της ότι το Στενό του Ορμούζ «θα παραμείνει ιρανικό», ενώ η Ουάσινγκτον απορρίπτει τις ιρανικές αξιώσεις για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Η σημασία των Στενών είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Οι συνομιλίες Ιράν – Ομάν βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, με την απειλή του Τραμπ προς τη Μουσκάτ να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο σε μία ήδη εξαιρετικά εύθραυστη περιοχή.