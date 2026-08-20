Τσιμπούρια: Τι να προσέξετε στις διακοπές 

Τα τσιμπούρια είναι μικροσκοπικά ζωύφια που μπορούν να μας χαλάσουν τις διακοπές. Δεν βρίσκονται μόνο σε δάση αλλά και σε αυλές, πάρκα, στο γρασίδι ακόμα και στην άμμο. Ουσιαστικά είναι εξωτερικά παράσιτα που τρέφονται με αίμα και μπορεί να μεταδώσουν σοβαρές λοιμώξεις σε ανθρώπους και ζώα. Η δραστηριότητά τους είναι αυξημένη από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Οι πιο συνηθισμένες αρρώστιες που μεταδίδονται από τα μολυσμένα τσιμπούρια είναι η ιογενής εγκεφαλίτιδα και η νόσος Lyme.

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Το τσίμπημα του τσιμπουριού δεν πονάει και μπορεί να μην το καταλάβετε, για αυτό και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχεται κυρίως τα παιδιά μετά από εξορμήσεις στη φύση. Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν καθρέφτη για να ελέγξετε όλα τα μέρη του σώματός σας.

Τα τσιμπούρια έχουν μέγεθος που ποικίλλει από 0,5 έως 15 χιλιοστά. Μπορεί να είναι πολύ μικρά και να μοιάζουν με σκούρες φακίδες ή κηλίδες βρωμιάς ή «κακάδια» που δεν βγαίνουν εύκολα ή να είναι λίγο μεγαλύτερα και να μοιάζουν με κρεατοελιές. Ένας μεγεθυντικός φακός μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε εάν πρόκειται για τσιμπούρι.

Σε ποιες περιοχές του σώματος πηγαίνουν τα τσιμπούρια

Τα τσιμπούρια σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ προτιμούν τα ζεστά και υγρά μέρη του σώματος, τις πτυχώσεις του δέρματος και τις μαλακές και τριχωτές περιοχές του σώματος. Μπορεί να βρεθούν στα παρακάτω μέρη:

-Μασχάλες

– Μέσα στον αφαλό

– Πίσω από τα γόνατα και τους αγκώνες

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– Κάτω από το στήθος

– Ανάμεσα στα δάκτυλα χεριών και ποδιών

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– Γύρω από τη μέση

– Μέσα και γύρω από τα αυτιά

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– Στα μαλλιά, στο δέρμα του κεφαλιού και γύρω από τα μαλλιά, εκεί που τελειώνουν τα μαλλιά, στον λαιμό

– Στην περιοχή του εσώρουχου, στη βουβωνική περιοχή και ανάμεσα στα πόδια

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– Στα σημεία του σώματος που πιέζονται από τα ρούχα εσώρουχα, ζώνες, γιακάδες

-Στα παιδιά, συνήθη μέρη του σώματος που προτιμούν τα τσιμπούρια είναι στο κεφάλι, στα μαλλιά και εκεί που τελειώνουν τα μαλλιά, στον λαιμό, μέσα και πίσω από τα αυτιά.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει

Σε περίπτωση που βρείτε τσιμπούρι προσκολλημένο στο σώμα σας, θα πρέπει να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και με σωστό τρόπο.

• Το τσιμπούρι πρέπει να αφαιρείται με συγκεκριμένο τρόπο και πολύ προσεκτικά, ώστε να μην μείνουν στο δέρμα τμήματα. Πρέπει να αφαιρείται με κατάλληλη λαβίδα από ιατρό ή κάποιον που να γνωρίζει τον σωστό τρόπο.

• Μην πιάνετε το τσιμπούρι με γυμνά χέρια, αλλά πάντα με γάντια.

Τι να προσέξετε μετά την αφαίρεση

Μετά την αφαίρεση του τσιμπουριού, ελέγχετε την περιοχή του τσιμπήματος για τυχόν αλλαγές όπως κοκκινίλα, εξάνθημα ή σπυράκια και παρακολουθείτε την υγεία σας τουλάχιστον για έναν μήνα. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στην περιοχή του τσιμπήματος ή εάν αισθανθείτε άρρωστος ή εμφανίσετε οποιοδήποτε σύμπτωμα τις επόμενες εβδομάδες μετά το τσίμπημα του τσιμπουριού, πηγαίνετε αμέσως να σας δει ιατρός και πείτε στον ιατρό για το τσίμπημα του τσιμπουριού.