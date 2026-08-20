Αλέξης Γεωργούλης: Οι φωτογραφίες με μαγιό στην παραλία από τις διακοπές του

Ο Αλέξης Γεωργούλης συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, αφήνοντας για λίγο πίσω το φορτωμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα. Screenshot

Ο ηθοποιός εκμεταλλεύεται τον χρόνο του για να χαλαρώσει και να απολαύσει ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, ενώ δεν παραλείπει να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς του φίλους.

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Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις, ο Αλέξης Γεωργούλης έδωσε το καλοκαιρινό του στίγμα, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη φράση: «Χωρίς άγχος, μόνο καλή διάθεση».