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Αλέξης Γεωργούλης: Οι φωτογραφίες με μαγιό στην παραλία από τις διακοπές του

Ποζάρει ανέμελα

Αλέξης Γεωργούλης: Οι φωτογραφίες με μαγιό στην παραλία από τις διακοπές του
Πηγή φωτογραφίας: Alexis Georgoulis / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο Αλέξης Γεωργούλης συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, αφήνοντας για λίγο πίσω το φορτωμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα.

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Ο ηθοποιός εκμεταλλεύεται τον χρόνο του για να χαλαρώσει και να απολαύσει ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, ενώ δεν παραλείπει να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς του φίλους.

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Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις, ο Αλέξης Γεωργούλης έδωσε το καλοκαιρινό του στίγμα, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη φράση: «Χωρίς άγχος, μόνο καλή διάθεση».

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