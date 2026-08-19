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Βουλγαρία: Κατάσχεση όπλων σε φορτηγό που μετέφερε σύκα από την Τουρκία προς τη Γερμανία

Το τουρκικό φορτηγό διέθετε τα απαιτούμενα φορτωτικά έγγραφα για τα φρούτα, αλλά οι υποψίες τελωνειακών υπαλλήλων αποδείχθηκαν βάσιμες.

Βουλγαρία: Κατάσχεση όπλων σε φορτηγό που μετέφερε σύκα από την Τουρκία προς τη Γερμανία
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Οι βουλγαρικές τελωνειακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέσχεσαν 45 ημιαυτόματα πιστόλια τα οποία ήταν κρυμμένα σε φορτηγό που μετέφερε σύκα από την Τουρκία προς τη Γερμανία. Τα όπλα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στον μεθοριακό σταθμό του Καπιτάν Αντρέεβο, στα σύνορα με την Τουρκία.

   Το τουρκικό φορτηγό διέθετε τα απαιτούμενα φορτωτικά έγγραφα για τα φρούτα, αλλά οι υποψίες τελωνειακών υπαλλήλων αποδείχθηκαν βάσιμες. Κατά τη διάρκεια ελέγχου με ακτινοσκοπικό εξοπλισμό αποκαλύφθηκαν οι κρυψώνες στο φορτηγό και εντοπίστηκαν τα όπλα, αναφέρει η ανακοίνωση των βουλγαρικών τελωνειακών αρχών.

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   Τους τελευταίους τρεις μήνες, 1.640 πυροβόλα όπλα έχουν κατασχεθεί σε συνοριακούς σταθμούς της Βουλγαρίας, πέντε φορές περισσότερα από τον συνολικό αριθμό όπλων που κατασχέθηκαν τα προηγούμενα έξι χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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