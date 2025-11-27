Μακρόν: Το νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας ξεκινά το καλοκαίρι

Η Γαλλία το ερχόμενο καλοκαίρι εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας, μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Varces, στις γαλλικές Άλπεις, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως προβλέπει το νέο εθνικό σχέδιο, οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα 10μηνης εθελοντικής υπηρεσίας, το οποίο έχει στόχο την ενδυνάμωση της αμυντικής ετοιμότητας της χώρας απέναντι στις αυξανόμενες απειλές που προβάλλει η Ρωσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στόχος είναι η στρατολόγηση 10.000 νεοσύλλεκτων έως το 2030.

Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι δέκα μήνες, εκ των οποίων ο πρώτος μήνας θα αφορά την «αρχική εκπαίδευση». Οι εννέα επόμενοι μήνες θα πραγματοποιούνται εντός στρατιωτικής μονάδας. Θα λαμβάνουν αμοιβή τουλάχιστον 800 ευρώ τον μήνα, ενώ θα έχουν πλήρη κάλυψη σε διαμονή, σίτιση και εξοπλισμό, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν τόνισε ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σταδιακά και αποκλειστικά εντός της γαλλικής επικράτειας και των υπερπόντιων εδαφών, χωρίς συμμετοχή των εθελοντών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός Γαλλίας. Σημείωσε επίσης ότι δεν εξετάζεται επ’ ουδενί η επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, η οποία καταργήθηκε το 1996.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει θέσει την Ευρώπη «σε μεγάλο κίνδυνο» και ότι η Μόσχα «προχωρά όπου θεωρεί πως υπάρχει αδυναμία». Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 6,5 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, ενώ στόχος είναι ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας να φτάσει τα 64 δισ. ευρώ το 2027 – διπλάσιο ποσό από εκείνο του 2017, όταν ανέλαβε την προεδρία.

Σήμερα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούν περίπου 200.000 στελέχη και πάνω από 40.000 εφέδρους, με τη χώρα να επιδιώκει την αύξηση των εφέδρων στους 100.000 έως το 2030. Ωστόσο, την κυβερνητική ανακοίνωση επισκίασαν οι πρόσφατες δηλώσεις του νέου αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Γαλλία πρέπει να «προετοιμαστεί ακόμη και να χάσει τα παιδιά της» σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία – μια τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα.