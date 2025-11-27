WSJ: Το κρυφό σχέδιο της Γερμανίας σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία – Τι προβλέπει

Ένα απόρρητο σχέδιο 1.200 σελίδων επεξεργάζεται η Γερμανία, στο οποίο αναφέρεται ότι η χώρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πριν από περίπου 2,5 χρόνια δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να αρχίσουν να συντάσσουν το σχέδιο κρυφά, μέσα στις εγκαταστάσεις των στρατώνων Julius Leber. Σήμερα, σύμφωνα με την WSJ, οι ίδιοι αξιωματικοί βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την υλοποίησή του.

Το σχέδιο με όνομα «Operational Plan Germany» (OPLAN DEU) προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση έως και 800.000 στρατιωτών Γερμανίας, ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας και βασίζεται στη λογική «whole-of-society», δηλαδή της πλήρους συμμετοχής κρατικών και μη κρατικών φορέων.

Στο OPLAN DEU περιγράφεται με λεπτομέρεια το πώς θα μετακινηθούν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρόμων και οδικών αξόνων, αλλά και το πώς θα προστατευθούν και θα τροφοδοτηθούν κατά τη διαδρομή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η Γερμανία επιστρέφει σε μια λογική ανάλογη με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αλλά προσαρμοσμένη στις νέες απειλές, όπως τα drones, οι κυβερνοεπιθέσεις, το ενδεχόμενο σαμποτάζ και οι αδυναμίες της σύγχρονης γερμανικής υποδομής.

Όπως εκτιμούν Γερμανοί αξιωματούχοι, η Ρωσία θα μπορούσε να είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, μια σειρά περιστατικών στην Ευρώπη, τα οποία δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν στη Μόσχα, δείχνουν πιθανότητα πιο άμεσου κινδύνου.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές, μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία, για την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ, θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να επιταχύνει την προετοιμασία της έναντι χωρών του ΝΑΤΟ.

«Ο στόχος είναι να αποτραπεί ο πόλεμος, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όποιος μας επιτεθεί δεν θα πετύχει», δήλωσε ένας από τους αρχικούς συντάκτες του σχεδίου, ανώτατος Γερμανός αξιωματικός.

Σημειώνεται ότι το Βερολίνο σκοπεύει να επενδύσει 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για αναβάθμιση των υποδομών του, εκ των οποίων περισσότερα από 100 δισ. ευρώ αφορούν το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η προτεραιότητα δίνεται σε υποδομές «διπλής χρήσης», δηλαδή πολιτικές εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν και στρατιωτικές ανάγκες.

Σε ενδεχόμενη σύγκρουση, η Γερμανία δεν θα αποτελέσει χώρα πρώτης γραμμής, αλλά τη βασική «πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα κινηθούν οι συμμαχικές δυνάμεις προς την ανατολική Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι συντάκτες του σχεδίου εντόπισαν σημαντικά προβλήματα σε καιρό ειρήνης: ανεπαρκές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση σαμποτάζ, περιορισμούς στη διακίνηση στρατευμάτων, αλλά και σημαντική υστέρηση σε κρίσιμες υποδομές.

Οι πρόσφατες δοκιμές ετοιμότητας έδειξαν ότι απαιτείται περαιτέρω συντονισμός για να ευθυγραμμιστούν πλήρως το σχέδιο και η πραγματικότητα.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τόνισε πρόσφατα ότι «δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης», περιγράφοντας τη νέα περίοδο αυξημένης εγρήγορσης.